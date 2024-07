Turn-Qualifikation Bei Biles-Rückkehr: Kevric hofft auf Mehrkampf-Finale Stand: 28.07.2024 14:09 Uhr

Im Schatten des ersten großen Auftritts von US-Star Simone Biles sind die Final-Chancen der deutschen Turnerinnen bei den Olympischen Spielen in Paris gesunken. Am besten ist die Ausgangslage noch für Helen Kevric, die Stuttgarterin schielt auf das Mehrkampf-Finale.

In der Zwischenwertung liegt die erst 16-Jährige derzeit auf Rang zehn. Sarah Voss hat als 14. kaum noch Chancen. Die Top 24 ziehen in den Endkampf am 1. August ein.

Schwer zu erreichen wird für Kevric die Teilnahme an der Endrunde im Einzel-Wettbewerb am Stufenbarren. Dort liegt sie aktuell auf Platz sieben. Im Laufe des Tages folgen allerdings noch drei weitere Quali-Durchgänge (14.50, 18.00 und 21.00 Uhr). Nur die besten acht Athletinnen schaffen es ins Finale.

Pauline Schäfer-Betz patzt am Schwebebalken

Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz), Weltmeisterin von 2017 am Schwebebalken, musste ihren Traum vom olympischen Finale an ihrem Paradegerät bereits begraben. Bei ihrem Auftritt unterliefen Schäfer-Betz mehrere Wackler, weshalb sie die Top Acht in der Einzelwertung verpasste. Im Team hatten sich die Frauen des Deutschen Turner-Bundes (DTB) nicht für Olympia qualifizieren können.

Simone Biles begeistert Turn-Fans

Simone Biles, die 2021 in Tokio wegen psychischer Probleme einen Großteil ihrer ursprünglich geplanten Wettkämpfe nicht hatte bestreiten können, wurde in der Bercy Arena frenetisch gefeiert. Auch Stars wie Tom Cruise, Snoop Dogg und Ariana Grande waren in der Halle, um Biles' Comeback zu verfolgen.

Und die 27-Jährige hat nach starken Leistungen beste Aussichten, in den Einzel-Finals am Sprung, Boden und Schwebebalken an den Start zu gehen - obwohl sie sich beim Aufwärmen verletzt hatte und zunächst einen Tape-Verband am linken Fuß trug und beim Gehen leicht humpelte.