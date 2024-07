Perfekte Olympia-Premiere 3x3- Basketballerinnen feiern Comeback-Sieg gegen die USA Stand: 30.07.2024 18:33 Uhr

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben in ihrer ersten Partie überhaupt bei Olympischen Spielen für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Trotzu eines schlechten Starts schlugen sie am Dienstag die hochgehandelten Stars aus den USA mit 17:13.

Erst zum zweiten Mal ist 3x3-Basketball in Paris Teil der Olympischen Spiele. Anders als beim klassischen Basketball in der Halle spielen dabei nur drei Spielerinnen pro Team gegeneinander und auch nur auf einen, statt auf zwei Körbe. Nach zehn Minuten gestoppter Spielzeit endet die Partie – wenn nicht zuvor bereits eine Mannschaft 21 Punkte erzielt hat. Für einen Wurf von innerhalb der üblichen Dreierlinie gibt es dabei einen Punkt, Treffer von außen zählen zwei.

Die ersten Punkte am Dienstag schrieben sich allesamt die US-Amerikanerinnen auf ihr Konto. Rhyn Howard, absolute Leistungsträgerin von den Atlanta Dream in der WNBA, machte den Anfang, die ebenfalls hoch veranlagte Hailey van Lith legte nach. Die deutsche Auswahl verließ sich anfänglich zu sehr auf ihren noch wackeligen Distanzwurf, verteidigte mit deutlich zu wenig Zugriff. Nach nicht einmal zwei Minuten führten die USA mit 4:0.

Deutschland übernimmt die Partie

Dann aber wachte die deutsche Mannschaft auf, legte den anfänglichen Respekt vor den US-Stars ab und riss die Partie an sich. Elisa Mevius erzielte die ersten deutschen Zähler, ehe Kapitänin Svenja Brunckhorst, die diesen Sommer vor der Wahl stand, ob sie im klassischen 5-gegen-5 oder im 3x3 für Deutschland starten wollte, für zwei nachlegte.

Innerhalb von anderthalb Minuten drehten die Deutschen bei ihrer Olympia-Premiere die Partie gegen die Olympiasiegerinnen von 2021, führte plötzlich mit 6:5. Das Spiel war jetzt intensiv, spannend und nicht zuletzt – sehr typisch für den 3x3-Basketball – rasant. Nach acht von zehn Minuten blockte Sonja Greinacher die ebenfalls sehr WNBA-erfahrene Dearica Hamby und verschaffte ihrer Mannschaft zusätzliches Feuer.

Sonja Greinacher traf einen Dreier, kurz darauf ließ Marie Reichert einen weiteren folgen. Die US-Amerikanerinnen wirkten verdutzt bis ratlos, das deutsche Quartett beflügelt bis euphorisiert. Eine halbe Minute vor dem Ende klaute einmal mehr Greinacher ihrer Gegenspielerin den Ball und legte ihn kurz darauf in den Korb. Die Uhr lief runter, die Sirene ertönte, die deutschen Spielerinnen jubelten. Ihr Comeback-Sieg gegen die hoch gehandelten US-Amerikanerinnen war perfekt.

Acht Mannschaften, eine Gruppe

Insgesamt sind beim olympischen 3x3-Turnier der Frauen acht Mannschaften am Start - anders als im 5-gegen5 nicht eingeteilt in verschiedene Gruppen, sondern in einem großen Pool. Sieben Spiele absolviert jede Mannschaft also im Kampf um das Halbfinale. Die beiden besten Mannschaften erreichen dieses direkt. Die Mannschaften auf den Gruppenplätzen drei bis sechs spielen um die verbliebenen zwei Halbfinal-Plätze, währen die beiden schlechtesten Teams nach der Gruppenphase ausscheiden.

Weiter geht es für die deutschen Damen bereits am Mittwochnachmittag. Ab 17:30 Uhr trifft das Quartett um Kapitänin Svenja Brunckhorst dann auf Australien. Außerdem warten in den kommenden Tagen noch Duelle mit 3x3-Schwergewichten wie China und Frankreich.