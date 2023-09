Basketball-WM WM-Finale in Manila ohne Nowitzki Stand: 09.09.2023 08:36 Uhr

Basketball-Star Dirk Nowitzki reist nicht zum WM-Finale nach Manila. Dabei hatte er seinen Nachfolgern um Dennis Schröder im bisherigen Turnierverlauf Glück gebracht.

Der abgetretene Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wird trotz deutscher Beteiligung nicht zum WM-Finale in die philippinische Hauptstadt Manila reisen. Dies teilte sein Medienberater auf Anfrage mit.

Der 45 Jahre alte Würzburger, der mit Deutschland 2002 WM-Bronze gewann, sah den Eröffnungstag mit dem Zuschauerrekord in der großen Arena von Manila und reiste anschließend ins japanische Okinawa, wo er auch zwei deutsche Vorrundenspiele verfolgte. Die Partien gegen Australien und Finnland verliefen erfolgreich.

Das Endspiel gegen Serbien am Sonntag (14.40 Uhr/ZDF und Magentasport) dürfte die deutsche Basketball-Ikone aber anderweitig verfolgen. Nach dem packenden 113:111 über die USA im Halbfinale am Freitag meldete sich Nowitzki via Kurznachrichtendienst X zu Wort. "Jaaaa @DBB_Basketball", schrieb er. In seiner Karriere gelang dem langjährigen Anführer der Dallas Mavericks weder ein Sieg über die US-Basketballer noch ein Einzug in ein WM-Finale.

Nowitzki hielt sich während der WM medial zurück und gab auch während seines Besuchs in Okinawa keine Interviews. Vor den Titelkämpfen in Asien hatte er seine Zuversicht für das Team um Dennis Schröder zum Ausdruck gebracht. "Wir haben einen der besten Kader, den man sich wünschen kann. Für die WM müssten wir einen der besten Kader auf dem Papier haben", sagte Nowitzki Anfang August noch vor Beginn der Vorbereitung. Die Partie gegen Serbien ist für Deutschland das erste WM-Finale. Bronze 2002 mit Nowitzki war die bislang einzige Medaille.