Frauenfußball Voss-Tecklenburg fliegt vor WM noch einmal nach Australien Stand: 11.04.2023 04:57 Uhr

Die WM-Planungen beim DFB-Team laufen auf Hochtouren. Die Bundestrainerin will sich vor Ort noch mal ein Bild machen - und fordert genügend Urlaub für ihre Fußballerinnen.

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird mit einer kleinen Reisegruppe vor der Weltmeisterschaft noch mal nach Australien fliegen. "Wir wollen uns das Basecamp anschauen, uns die Plätze anschauen. Wir möchten nochmal ein Gefühl dafür bekommen, wie es jetzt dort vor Ort ist", sagte die 55-Jährige vor dem Test-Länderspiel der deutschen Auswahl heute (18.00 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen Brasilien.

"Ich selbst werde mit Britta Carlson und dem Teammanagement und der einen oder anderen Person vom DFB für zwei oder drei Nächte nach Australien reisen", sagte Voss-Tecklenburg weiter. Carlson ist Co-Trainerin bei den Vize-Europameisterinnen. Die Bundestrainerin war zwar im November bei der Gruppenauslosung zur WM (20. Juli bis 20. August) in Neuseeland und Australien, da habe man aber noch sehr viele Dinge sortieren müssen.

Die DFB-Auswahl bezieht in Central Coast knapp 100 Kilometer nördlich von Sydney ihr WM-Quartier. Gegner in der Gruppe H sind am 24. Juli in Melbourne Marokko, am 30. Juli in Sydney Kolumbien und am 3. August in Brisbane Südkorea. Vom 20. Juni an stehen in Herzogenaurach noch zwei WM-Vorbereitungen für die deutschen Spielerinnen mit jeweils einem Heim-Länderspiel gegen noch nicht genannte Gegner an. Am 11. Juli fliegt das Team dann nach Australien.

Die Bundesliga-Saison endet am 28. Mai. Das Finale im DFB-Pokal in Köln ist bereits am 18. Mai. Das Endspiel in der Champions League - wo der VfL Wolfsburg mit seinen zahlreichen Nationalspielerinnen als einziges deutsches Team das Halbfinale erreicht hat - steht am 3. Juni in Eindhoven an. "Uns ist ganz wichtig, dass die Spielerinnen mindestens 14 Tage Urlaub machen können. Nach der EM im vergangenen Jahr, nach dieser fordernden Saison brauchen wir das", betonte Voss-Tecklenburg.