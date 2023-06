Tennis Vorjahresfinalistin Andreescu in Bad Homburg ausgeschieden Stand: 27.06.2023 21:04 Uhr

Die einstige US-Open-Gewinnerin Bianca Andreescu kommt als Finalistin des Vorjahres zur Wimbledon-Vorbereitung nach Bad Homburg. Diesmal kann die Kanadierin ihren Erfolg nicht wiederholen.

Nach dem Ausscheiden aller deutschen Tennisspielerinnen ist das Rasenturnier in Bad Homburg auch für Vorjahresfinalistin Bianca Andreescu früh beendet.

Die kanadische US-Open-Siegerin von 2019 verpasste mit dem klaren 3:6, 2:6 gegen Rebeka Masarova aus Spanien den Einzug ins Viertelfinale. Einen Tag zuvor hatte sich Andreescu bei ihrem Dreisatzerfolg zum Auftakt des Turniers am linken Handgelenk behandeln lassen.

Mitfavoritin Ljudmila Samsonowa wahrte dagegen ihre Titelchance. Die an Position zwei gesetzte Russin rang die Tschechin Linda Noskova 6:4, 6:7 (4:7), 6:3 nieder. Damit zog die Weltranglisten-15. ins Viertelfinale ein, in dem sie auf die Tschechin Katerina Siniakova oder ihre Landsfrau Jewgenia Rodina trifft.

Topfavoritin Iga Swiatek gefordert

In der Runde der besten Acht stehen auch Varvara Gracheva, die für Frankreich startet, und die Amerikanerin Emma Navarro. Topfavoritin der Bad Homburg Open ist die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek. Die viermalige Grand-Slam-Turnier-Gewinnerin ist am Mittwoch mit ihrem Achtelfinale dran.

Swiatek bestreitet in Bad Homburg ihr einziges Vorbereitungsturnier auf dem Weg nach Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Montag. Alle deutschen Teilnehmerinnen des mit knapp 260.000 US-Dollar dotierten Bad Homburger Events hatten in Runde eins verloren.