Motorsport Vettel beim Festival of Speed - mit synthetischem Kraftstoff Stand: 03.05.2023 10:36 Uhr

Formel-1-Rentner Sebastian Vettel wird beim Motorsport-Kultereignis Festival of Speed wieder Gas geben.

Und das in Rennwagen aus seiner persönlichen Sammlung, darunter im Williams von Nigel Mansell aus der Saison 1992 und dem McLaren der Formel-1-Ikone Ayrton Senna aus der Saison 1993. Gefahren werden auch diese legendären Rennwagen von Vettel mit synthetischem Kraftstoff.

"Ich bin ein leidenschaftlicher Rennfahrer und es ist wichtig für mich, dass wir es auch weiterhin genießen, heutzutage und in der Zukunft diese ikonischen Autos zu fahren, aber auf verantwortliche Weise", betonte Vettel in einer Mitteilung. Laut Veranstalterangaben wird es sein zweiter Besuch bei dem Festival sein, das in diesem Jahr vom 13. bis 16. Juli stattfindet. 2012 war Vettel zum ersten Mal dort gewesen.

"Es ist klasse, nach so vielen Jahren wieder zurückzukommen nach Goodwood", sagte Vettel, der nach der vergangenen Saison seine Karriere in der Formel 1 beendet hatte. Mit vier Titeln und 53 Grand-Prix-Siegen zählt der gebürtige Heppenheimer zu den erfolgreichsten Piloten der Motorsport-Königsklasse. Noch während seiner Karriere begann Vettel, sich neben dem Kampf um Menschenrechte und Gleichberechtigung für die Umwelt und Nachhaltigkeit zu engagieren.