Tennis Venus Williams bekommt Wildcard für Australian Open Stand: 19.12.2022 04:13 Uhr

25 Jahre nach ihrem Debüt bei den Australian Open darf die inzwischen 42 Jahre alte Venus Williams am ersten Tennis-Grand-Slam des Jahres teilnehmen.

Die Organisatoren erteilten der älteren Schwester von Serena Williams eine Wildcard. Für die zweimalige Final-Teilnehmerin wird es die 22. Teilnahme an dem Turnier in Melbourne. Die Australian Open beginnen am 16. Januar, Venus Williams hat zuletzt im Januar 2021 teilgenommen.