Radsport Tour de France startet 2024 erstmals in Italien

Tour de France startet 2024 erstmals in Italien 21.12.2022

Die Tour de France startet 2024 erstmals in Italien. Wie der Veranstalter ASO am Mittwoch (21.12.22) mitteilte, erfolgt am 29. Juni 2024 der Grand Départ in Florenz. Danach finden zwei weitere Etappen auf italienischem Boden statt.

Damit startet die Tour dreimal hintereinander im Ausland: In diesem Jahr erfolgte der Startschuss in Kopenhagen, 2023 ist Bilbao an der Reihe.

Nizza statt Paris

Neben Florenz als Startort ist auch das Finale der Tour 2024 ein Novum. Denn die Schlussetappe endet erstmals in der 121-jährigen Geschichte des Rennens nicht in Paris, sondern am 21. Juli in Nizza. Hintergrund ist die Tatsache, dass bereits am 26. Juli in der französischen Hauptstadt die Olympischen Spiele beginnen.

"Die Tour ist in allen Ländern gestartet, die an Frankreich angrenzen. Sie ist sogar sechs Mal in den Niederlanden gestartet, die keine gemeinsame Grenze mit Frankreich haben. Aber aus Italien ist sie noch nie gestartet. Es gibt eine Art Unstimmigkeit, die nun aufgehoben wird", erklärte Tour-Direktor Christian Prudhomme.

Der Auftakt hat es gleich in sich: Über 205 km geht es für das Peloton von Florenz nach Rimini, dabei sind rund 3800 Höhenmeter zu bewältigen - die Klassementfahrer sind also gleich gefordert. Das zweite Teilstück führt von Cesenatico, der Heimatstadt des früheren Tour-Siegers Marco Pantani, nach Bologna. Eine klare Angelegenheit für Sprinter dürfte die dritte Etappe von Piacenza nach Turin werden.