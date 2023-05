Aktion der Ligue 1 und 2 Spieler wollen Regenbogen-Trikot nicht tragen Stand: 15.05.2023 18:46 Uhr

Die Weigerung mehrerer Spieler, ein Regenbogen-Trikot zu tragen, sorgt in Frankreich für Wirbel. Kritik gibt es auch aus der Politik. Ein Verein reagiert unter anderem mit einer Geldstrafe.

"Das ist miserabel", kommentierte Frankreichs Regierungssprecher Olivier Véran ihr Verhalten im Sender France 2. "Wir müssen Werte verteidigen, die uns einen, und der Sport ist auch da, um das zu tun." Homophobie sei keine Meinung, sondern ein Delikt.

Anlässlich des Tages gegen Homophobie hatten die Spieler der Ligue 1 und 2 in Frankreich am Wochenende Trikots getragen, die ihre Nummer in Regenbogenfarben zeigten. Auf dem Rasen wurde vor dem Spiel zudem das Banner platziert: "Homo oder Hetero: Wir tragen alle das gleiche Trikot".

Verärgerung nach Traineraussagen

Doch nicht alle Spieler beteiligten sich an der Aktion. Unmut gab es besonders wegen der Partie Toulouse - Nantes, bei der insgesamt vier Spieler das Regenbogen-Trikot nicht tragen wollten. Die als relativierend gewerteten Aussagen eines Trainers sorgten für weitere Verärgerung. Auch in den Vorjahren hatte es Ärger um Spieler gegeben, die sich der Aktion verweigert hatten.

"Wir bitten nicht darum, bei der Pride auf einem Wagen mitzufahren. Wir bitten nur darum, solidarisch gegen Homophobie zu sein", zitierte die Sportzeitung "L'Équipe" Yoann Lemaire, den Präsidenten der Organisation Foot Ensemble, die sich gegen Diskriminierung im Fußball einsetzt. Im Sender France Info forderte Lemaire mehr Engagement der Clubs bei dem Thema.

Spieler werden sanktioniert

Der um den Klassenerhalt kämpfende FC Nantes teilte am Montag mit, den Spieler, der sich gegen Toulouse geweigert hatte, in dem Toleranz-Trikot auf den Rasen zu gehen, finanziell zu sanktionieren. Um welche Höhe es bei der Strafe gehen soll, gab der Club nicht bekannt. Die Summe solle aber an den Verein SOS Homophobie gespendet werden. Man bedauere den Vorfall, verurteile aber auch Drohungen gegen den Spieler und seine Familie.