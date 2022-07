DFB-Pokal Regensburg-Coach vor Köln-Spiel: Vorteil bei "0,01 Prozent" Stand: 28.07.2022 17:02 Uhr

Trainer Mersad Selimbegovic sieht vor dem DFB-Pokalspiel gegen den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln nur einen winzigen Vorteil darin, dass sein SSV Jahn Regensburg bereits zwei Pflichtspiele in dieser Saison absolviert hat.

"Wenn, dann 0,01 Prozent", sagte der Jahn-Coach vor der Erstrundenpartie am 30. Juli (15.30 Uhr/Sky) gegen die klar favorisierten Rheinländer.

In Wahrheit verfolgt Selimbegovic mit seiner Mannschaft, die mit zwei Siegen in die Saison gestartet war und die 2. Liga als Tabellenführer anführt, natürlich schon einen klaren Erfolgsplan. In diesem spielt auch der Heimvorteil vor vermutlich 15.000 Zuschauern im Jahnstadion eine Rolle: Man wolle "die Fans mitnehmen" und "einen offenen Schlagabtausch" erzwingen, sagte der Coach: "Ich hoffe, dass es nicht nur vom Wetter, sondern auch auf dem Platz hitzig wird."