Golf Paul bei Mixed-Turnier in Schweden Dritter Stand: 11.06.2023 17:49 Uhr

Profigolfer Yannik Paul hat in dieser Saison bereits seine vierte Top-Ten-Platzierung bei einem Turnier der DP World Tour geschafft.

Der 29-jährige Mannheimer benötigte für die vier Runden des Mixed-Turniers in Schweden insgesamt 273 Schläge und beendete die mit zwei Millionen US-Dollar dotierte Veranstaltung nördlich von Stockholm am Sonntag auf dem geteilten dritten Rang.

Seinen ersten Sieg auf der ehemaligen Europa-Tour holte der Engländer Dale Whitnell. Der 34-Jährige setzte sich im Ullna Golf & Country Club mit 267 Schlägen vor dem Amerikaner Sean Crocker (270 Schläge) durch. Den dritten Platz teilte sich Paul, der sich Hoffnung auf einen Platz im europäischen Ryder-Cup-Team machen darf, mit Anne van Dam aus den Niederlanden.

Im dritten Jahr in Serie veranstalteten die DP World Tour und die Ladies European Tour gemeinsam das Mixed-Event. In diesem Jahr waren 78 Männer und 78 Frauen am Start.

2022 hatte die Schwedin Linn Grant Geschichte geschrieben, als sie als erste Frau ein Turnier auf der DP World Tour gewinnen konnte. In diesem Jahr kam die Titelverteidigerin mit 283 Schlägen nur auf Rang 41. Beste Deutsche war Patricia Isabel Schmidt aus Göppingen, die das Turnier auf dem 69. Rang beendete.