Die 28-Jährige siegte am Samstag (28.05.2022) in Weinheim mit 6,66 Meter im Weitsprung. "Für den Kopf ist es natürlich wichtig, dass ich so früh in dieser Saison so gut in Form bin. Das habe ich in Birmingham gezeigt, darauf kann ich aufbauen" , sagte Mihambo. In Birmingham hatte sie mit 7,09 Meter gewonnen.

Mihambos dritter Wettkampf in einer Woche

Wie beim Sieg in Dessau unter der Woche reichte auch in Weinheim eine deutlich geringere Weite zum Erfolg. "Für die äußeren Bedingungen war das ganz okay, die Sonne hat sich ja nur im ersten Durchgang kurz blicken lassen. Dass es dann ein bisschen geregnet hat, war natürlich nicht gerade förderlich", bilanzierte Mihambo.