WM-Qualifikation Grippe: Oberdorf sagt WM-Qualifikation ab Stand: 31.08.2022 17:43 Uhr

Wegen einer Grippe-Erkrankung hat Nationalspielerin Lena Oberdorf ihre Teilnahme an den beiden WM-Qualifikationsspielen in der Türkei und Bulgarien abgesagt.

Eine in Betracht gezogene nachträgliche Anreise der Mittelfeldspielerin vom VfL Wolfsburg sei wegen der anhaltenden Beschwerden verworfen worden, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Fabienne Dongus (TSG Hoffenheim) nach.

Deutschland derzeit Tabellenführer vor Serbien

Deutschland spielt in den beiden abschließendenden Qualifikationsspielen für die WM 2023 in Neuseeland und Australien am Samstag (03.09.2022/14.45 Uhr/ZDF) in der Türkei und Dienstag darauf (18.30 Uhr/live bei ARD One) in Bulgarien.

Das deutsche Team liegt in seiner Gruppe mit 21 Punkten auf Platz 1, der die direkte Qualifikation bedeutet. Drei Punkte dahinter steht Serbien auf Platz 2, der für die Teilnahme an den Play-offs berechtigt.