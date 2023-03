Basketball in der NBA 76ers beenden Milwaukees Serie, Wirbel um Ja Morant Stand: 05.03.2023 08:47 Uhr

Der zehnmalige All-Star James Harden und seine Philadelphia 76ers haben den Siegeszug der Milwaukee Bucks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gestoppt. Viel Aufregung gibt es um Jungstar Ja Morant, der bei seinem Klub, den Memphis Grizzliesvorerst nicht im Kader steht.

Im Duell zwischen dem Ersten und dem Dritten im Osten setzte sich Philadelphia um den glänzend aufgelegten James Harden am Samstagabend (04.03.2023) mit 133:130 bei den Milwaukee Bucks durch. Für die Bucks war es die erste Niederlage nach zuletzt 16 Erfolgen nacheinander. Die Siegesserie war die längste aller NBA-Teams in dieser Saison - zuletzt hatten die Phoenix Suns zu Beginn der Vorsaison mehr Spiele in Serie gewonnen.

Entscheidender Akteur in einem wilden und umkämpften Spiel war 76ers-Star Harden. Der 33-Jährige erzielte 21 seiner insgesamt 38 Punkte im letzten Viertel, das die 76ers mit 48:31 für sich entschieden und damit ihre Aufholjagd nach einem 77:95-Rückstand krönten. Dazu kamen für Harden neun Rebounds und zehn Assists. "Er war fantastisch, ein großartiger Wurf nach dem anderen. Er hat uns wieder herangeführt, er war einfach James Harden", sagte Teamkollege Joel Embiid, der 31 Zähler beisteuerte.

Harden und Embiid brachten ihr Team in der letzten Spielminute mit zwei Drei-Punkte-Würfen kurz nacheinander erstmals in der zweiten Halbzeit in Führung, die sich die 76ers dann nicht mehr nehmen ließen. Bester Akteur der Bucks war Superstar Giannis Antetokounmpo mit 34 Punkten und 13 Rebounds.

Ja Morant bei Memphis aus dem Kader gestrichen

Für Schlagzeilen abseits des Parketts sorgte Jungstar Ja Morant. Der Aufbauspieler der Memphis Grizzlies steht nach einer Mitteilung seines Klubs für vorerst zwei Spiele nicht im Kader. Zu den Gründen für die Maßnahme machte der Klub keine Angaben, und sprach auch zunächst nicht von einer Suspendierung. Die New York Times hatte jedoch kurz zuvor berichtet, dass die NBA Untersuchungen wegen eines Posts bei Social Media eingeleitet habe. Es geht um ein Video, bei dem Morant angeblich mit einer Waffe in der Hand in einem Nachtklub zu sehen sein soll.

Bilder davon sollen laut New York Times auch auf Morants Instagram-Account als Live-Video erschienen sein. Inzwischen sei es dort aber nicht mehr abrufbar, Morants Social-Media-Accounts seien deaktiviert. Morant ließ am Samstag über seine Agentur ein Statement veröffentlichen, darin übernahm er "volle Verantwortung für meine Handlungen in der vergangenen Nacht" - ohne jedoch näher darauf einzugehen. Er entschuldigte sich bei allen, die er enttäuscht haben sollte. "Ich werde mir einige Zeit nehmen und nach Wegen suchen, wie ich besser mit Stress umgehen und mich besser fühlen kann", hieß es in dem Statement.

Waffen für Spieler im NBA-Betrieb untersagt

Laut den Liga-Vorschriften, die im Collective Bargaining Agreement der NBA festgelegt sind, ist es Spielern untersagt, Handfeuerwaffen mitzuführen, wenn sie sich in Klubeinrichtungen aufhalten oder mit ihren Klubs auf Reisen sind. Morant hatte am Freitagabend mit den Grizzlies bei den Denver Nuggets gespielt.