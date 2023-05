Conference League Nach West Hams Final-Einzug: Profis und Fans in Handgemenge Stand: 19.05.2023 07:22 Uhr

Nach dem Einzug ins Finale der Conference League haben sich Spieler des englischen Fußballclubs West Ham United ein Handgemenge mit Anhängern des unterlegenen Gegners AZ Alkmaar geliefert.

Britische Medien berichteten nach dem 1:0 (0:0) in Alkmaar, Anhänger der niederländischen Gastgeber hätten versucht, in einen Bereich für Familien und Freunde der West-Ham-Profis zu gelangen - und damit den Ärger provoziert.

Auf im Internet kursierenden Handy-Videos ist zu erkennen, wie vermummte Krawallmacher eine Absperrung umstoßen. Ebenfalls zu sehen ist, wie West-Ham-Profi Lucas Paqueta nach einer Person schlägt, die eine blaue Weste mit einer englischen Flagge und der Aufschrift "Police" trägt.

Spieler involviert

"Ich kann nicht erklären, was passiert ist und warum es passiert ist", sagte West-Ham-Trainer David Moyes. "Ich kann nur sagen, dass unsere Spieler involviert waren, weil es der Familienblock war und die meisten ihrer Angehörigen und Freunde da waren. Das war wahrscheinlich der Grund für die Reaktion."

Die Engländer treffen nun im Finale des Wettbewerbs am 7. Juni in Prag auf den italienischen Erstligisten AC Florenz. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Alkmaar erzielte Pablo Fornals in der vierten Minute der Nachspielzeit den Treffer für West Ham. Schon das Hinspiel hatte das Fußball-Team von Trainer Moyes mit 2:1 gegen die Niederländer gewonnen.