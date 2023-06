Tennis Nach Verletzung in Berlin: Niemeier rechnet mit Wimbledon Stand: 23.06.2023 10:31 Uhr

Trotz ihrer verletzungsbedingten Aufgabe beim Tennis-Turnier in Berlin geht Jule Niemeier von einem Start in Wimbledon aus.

Die 23 Jahre alte Dortmunderin hatte sich im Achtelfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova eine Verstauchung im Handgelenk zugezogen und die Partie nicht beenden können. Dennoch rechnet sie weiter mit einer Teilnahme am dritten Grand-Slam-Turnier der Saison, das am 3. Juli in London beginnt.

"Jule wird in den kommenden Tagen in Regensburg therapiert. Wir werden die Entwicklung beobachten und dementsprechend dann in das Tennistraining einsteigen", teilte ihr Management mit. "Wir planen aktuell mit dem Heimturnier in Bad Homburg als Vorbereitung auf Wimbledon."

Das Hauptfeld der Bad Homburg Open, bei denen Angelique Kerber Turnierdirektorin ist, beginnt am Sonntag. Im vergangenen Jahr hatte Niemeier in Wimbledon das Viertelfinale erreicht, wo sie sich Tatjana Maria geschlagen geben musste.