American Football Nach Sperre: Watson vor NFL-Comeback gegen Ex-Team Stand: 01.12.2022 10:55 Uhr

Missbrauch und Millionen: Deshaun Watson ist nicht mehr nur einer der talentiertesten Quarterbacks in der NFL, sondern auch einer der umstrittensten. Nun gibt er sein Comeback - gegen sein Ex-Team.

Rekordvertrag trotz mehr als zwei Dutzend Missbrauchsvorwürfen, Hoffnungsträger eines Football-Teams trotz elf Spielen Sperre: Das Comeback von Deshaun Watson als Profi in der National Football League ist keine normale Rückkehr eines Sportlers.

Erzwungene sexuelle Handlungen, obszöne Millionen-Summen, unfassbares sportliches Talent - viel zu viel kommt bei dem 27-Jährigen zusammen.

Denn das 55. Spiel seiner Karriere ist nicht nur das erste im Trikot der Cleveland Browns, sondern 700 Tage nach seinem bislang letzten Einsatz auch sofort ein Duell mit seinem Ex-Team, den Houston Texans. Und dort, in Texas, wollen nach Angaben ihres Anwalts etwa 10 der 25 Frauen, die ihn verklagt hatten, ins Stadion kommen und dafür sorgen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Eine explosive Mischung und alles in allem ein enormer Druck für Watson, dem die Browns trotz aller Vorwürfe einen NFL-Rekordvertrag gaben. 230 Millionen US-Dollar bei fünf Jahren Laufzeit, jeder Cent garantiert auch bei Verletzungen oder Sperren.

Fast zwei Jahre fehlende Spielpraxis

"Wir haben lange Zeit darauf gewartet, dass er zurückkommt", sagte Runningback Nick Chubb und berichtete von einer freudigen Atmosphäre in der Mannschaft. Mit vier Siegen und sieben Niederlagen in den Partien ohne Watson sind die Playoff-Hoffnungen nur noch minimal. Die Umstände aber sind alles andere als ideal, schließlich kommt zu den psychischen Aspekten auch ganz praktisch die seit fast zwei Jahren fehlende Spielpraxis - wohl auch deswegen schwieg Watson selbst und vermied rund um das Training den in dieser Saison zu diesem Termin bislang üblichen Austausch des Startelf-Quarterbacks mit den US-Journalisten. Stattdessen versteckte er sich den Angaben zufolge in der Kabine hinter dicken Kopfhörern und scheinbar beschäftigt mit seinem Smartphone und tat nicht ansprechbar, solange die Journalisten, wie im US-Sport üblich, Zutritt hatten.

Gefragt nach den Gründen verwies Browns-Trainer Kevin Stefanski an die Pressestelle. Dabei waren die ohnehin jedem klar: Watson will seine Ruhe, solange er kann.

Elf Spiele Sperre, eine Geldstrafe in Höhe von fünf Millionen US-Dollar und eine Therapie: Dazu verdonnerte ihn die NFL, obwohl zwei Geschworenengerichte in Texas auf eine strafrechtliche Anklage verzichteten. Zivilrechtlich gab es in 23 der Fälle inzwischen einen Vergleich mit den Frauen, die Watson für Massagen gebucht und dann mit Berührungen, Ausziehen und sexuellen Handlungen missbraucht haben soll. Als er vor drei Monaten das letzte Mal vor der Presse sprach, beteuerte er wie schon zuvor, nichts falsch gemacht zu haben.

Rein sportlich zeigt sich ab Sonntag, ob Watson noch der Spieler ist, der in seinen Jahren bei den Texans zu den gefährlichsten und besten Quarterbacks der Liga gehörte. Und der dann einen Wechsel erzwingen wollte, weil ihm die Erfolgsaussichten in Houston nicht gut genug waren. Die Aufregung über die Forderung und alle Wechselgerüchte wurden schließlich überlagert von der rasch steigenden Zahl an Klagen. Auch wenn NFL-Boss Roger Goodell ihn wohl gerne noch länger gesperrt hätte - zur Persona non grata wurde Watson trotz alledem in der Liga nicht. Die Browns waren nicht das einzige Team, das ihn verpflichten wollte.