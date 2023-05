Bundesliga Laut "Bild": Gladbach nimmt Kontakt zu Seoane auf Stand: 26.05.2023 00:24 Uhr

Borussia Mönchengladbach soll den früheren Leverkusener Coach Gerardo Seoane als möglicher Nachfolger für den umstrittenen Trainer Daniel Farke kontaktiert haben.

Das berichtete die "Bild"-Zeitung am Donnerstagabend. Demnach soll es ein erstes Treffen mit dem 44-Jährigen gegeben haben, der in dieser Saison in Leverkusen durch Xabi Alonso abgelöst worden war. Gladbachs U23-Coach Eugen Polanski soll dagegen aus dem Rennen sein und erst einmal seine UEFA Pro Lizenz machen.

Seit Wochen wird über ein mögliches Aus von Farke in Gladbach zum Saisonende spekuliert. Die Borussia liegt derzeit nur auf einem enttäuschenden elften Platz. Auch der frühere Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl wird rund um den Borussia-Park gehandelt.