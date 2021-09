Mit den taktischen Kniffen des Trainers und dem Torinstinkt des Kapitäns hat Borussia Mönchengladbach den Fehlstart in der Bundesliga vorerst korrigiert und für Erleichterung und Emotionen gesorgt.

" Wir haben schwierige Zeiten durchgemacht und es war einfach eine Freude, dass wieder so viele Menschen hier waren. Und dann so ein Tor aus vollem Lauf zum 1:0 zu schießen in dem Stadion, mit diesem Verein und diesen Jungs - das sind einfach ganz tolle Momente und das ist auch in meinem Alter noch ein unglaubliches Gefühl, das sich lohnt, immer wieder zu erleben ", sagte Matchwinner Lars Stindl, der nach dem 3:1-Erfolg gegen Arminia Bielefeld und dem damit ersten Saisonsieg.