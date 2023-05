Aus für Überraschungsfinalist Gamerlegion verliert im Blast-Major Finale gegen Vitality Stand: 21.05.2023 21:39 Uhr

Gamerlegion überzeugt im Halbfinale, doch im Finale des Blast Majors erweist sich Team Vitality als zu starke Hürde. Trotz hart umkämpfter Spiele muss Gamerlegion letztlich eine Niederlage hinnehmen.

Überraschungsfinalist Gamerlegion hat sich im Finale des Blast "Counter-Strike: Global Offensive"-Majors nicht gegem Team Vitality durchgesetzt. Mit 0:2 verlor Das Berliner Team gegen die französische E-Sport-Organisation und verpasste die Chance auf einen Major-Titel.

Zuvor im Viertelfinale dominierte Gamerlegion gegen das ukrainische E-Sport Team Monte mit 2:0. Auch im Halbfinale überzeugte das Team gegen Titelanwärter Heroic mit 2:1, trotz eines holprigen Starts.

CS:GO Major: Gamerlegion scheitert im Major Finale

Auch Vitality hatte vor dem Heimpublikum einen guten Lauf hinter sich und besiegte seine Gegner Into The Breach und Apeks zuvor mit jeweils 2:0. Dieser gute Lauf machte sich auch im Spiel gegen Gamerlegion bemerkbar.

Auf der ersten Karte Overpass bekam die deutsche Organisation kaum einen Fuß in die Tür und verlor mit 6:16. Auf Nuke, der zweiten Karte, gewann Gamerlegion sein Momentum in der ersten Hälfte und verschaffte sich einen Vorsprung mit 10:5. Aber Vitality holte in der zweiten Hälfte rasant auf und holte den Titel.

"Was für eine unglaubliche Reise ... Vor drei Jahren übernahm ich die In-Game-Leader Rolle, als niemand an mich glaubte", twitterte Vitality-Teamkapitän Dan "apEX" Madesclaire nach dem ersten Major-Sieg. "So stolz meine Jungs, wir sind Major-Champion!"