Tennis Ex-Sieger Thiem muss bei US Open aufgeben Stand: 31.08.2023

Bei den US Open gelingt Dominic Thiem der erste Sieg in New York seit seinem Triumph 2020. Doch schon in der zweiten Runde wird der Österreicher von körperlichen Problemen gestoppt.

Der frühere Sieger Dominic Thiem hat bei den US Open in der zweiten Runde aufgeben müssen. Beim Stand von 6:7 (1:7), 0:1 gegen den Amerikaner Ben Shelton konnte der 29-Jährige nicht weitermachen und zeigte immer wieder auf seinen Bauch.

Bereits nach dem Erstrundensieg über den Kasachen Alexander Bublik hatte Thiem berichtet, dass länger anhaltende Magenprobleme noch nicht überwunden seien.

Im ersten Spiel des zweiten Satzes gegen Shelton atmete Thiem schwer, ließ ohne Gegenwehr drei Aufschläge seines Gegners passieren und gab beim anschließenden Seitenwechsel auf. Wegen einer "Art Gastritis" (Magenschleimhautentzündung) musste der Weltranglisten-81. bereits auf das Vorbereitungsturnier in Winston-Salem verzichten.

Der Erfolg in der Auftaktrunde war Thiems erstes gewonnenes Match bei einem Grand-Slam-Turnier seit den Australian Open 2021. Nach dem Finalsieg 2020 bei den US Open gegen Alexander Zverev wurde er immer wieder von Problemen mit dem Handgelenk zurückgeworfen.