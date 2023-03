NHL Draisaitl und Oilers setzen Ausrufezeichen gegen Vegas Stand: 29.03.2023 07:47 Uhr

Eishockey-Topstar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen überzeugenden Sieg geschafft. Bei den Vegas Golden Knights, Tabellenführer der Western Conference, gelang den Oilers ein spektakulärer 7:4-Erfolg.

Draisaitl, der einen Tag zuvor sein 300. Tor in der NHL erzielt hatte, steuerte erneut einen Treffer bei und gab eine Vorlage. Durch den 43. Saisonsieg festigten die Kanadier den dritten Platz in ihrer Pazifik-Division und haben beste Chancen auf den Einzug in die Play-offs.

Auch Moritz Seider und die Detroit Red Wings bejubelten einen klaren Sieg. Im Heimspiel gegen die Pittsburgh Penguins um Topstar Sidney Crosby setzte sich Detroit mit 7:4 durch, Seider lieferte zwei Vorlagen. Allerdings haben die Red Wings nur noch sehr geringe Chancen auf die Teilnahme an den Play-offs. Der Rückstand auf die Penguins, die aktuell auf dem letzten Wild-Card-Platz in der Eastern Conference liegen, beträgt vier Siege.

Einen überraschenden Erfolg feierten unterdessen Nico Sturm und die San Jose Sharks. Die Sharks, schlechtestes Team der NHL, gewannen mit 3:0 gegen Play-off-Anwärter Winnipeg Jets. Sturm hatte seinen Anteil am Sieg, der 27-Jährige legte das zwischenzeitliche 2:0 auf.

Lukas Reichel kassierte hingegen eine erwartete Niederlage. Das 20 Jahre alte Toptalent und seine Chicago Blackhawks verloren ihr Heimspiel gegen die Dallas Stars 1:4. Reichel, der zuletzt zweimal in Serie getroffen hatte, blieb dieses Mal ohne Tor.