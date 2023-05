Pferdesport Comebacks für Springreiter Beerbaum und Ahlmann Stand: 30.05.2023 17:12 Uhr

Die Springreiter Ludger Beerbaum und Christian Ahlmann wollen nach ihren Stürzen am kommenden Wochenende erstmals wieder bei einem Turnier reiten.

Die Starts der beiden Weltklassereiter sind für eine Zwei-Sterne-Veranstaltung auf dem Beerbaum-Gelände im westfälischen Riesenbeck geplant.

Beerbaum wollte ursprünglich nur sechs Wochen nach seinem Beinbruch Anfang März in Doha sein Comeback geben. Er verzichtete dann allerdings auf die geplanten Etappen der Global Champions Tour in Miami und Mexiko City und kehrt nun mit einiger Verspätung in den Turniersport zurück. Ahlmann war Mitte April in Mexiko mit dem Pferd Solid Gold gestürzt und hatte sich die Hand gebrochen.