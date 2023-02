NBA Antetokounmpo-Schock und 351-Punkte-Spektakel in L.A. Stand: 25.02.2023 09:00 Uhr

Die Milwaukee Bucks haben in der NBA trotz der Verletzung ihres Superstars den nächsten Sieg geholt. Zu einem Spektakel wurde das Clippers-Duell mit den Kings - mit unfassbaren 351 Punkten in einer Partie.

Die Milwaukee Bucks haben nach der All-Star-Pause die längste Siegesserie eines NBA-Teams in dieser Saison fortgesetzt - und das trotz einer frühen Verletzung von Starspieler Giannis Antetokounmpo.

Das klare 128:99 (73:56) gegen die Miami Heat in der Naxcht zu Samstag (25.02.2023) war der 13. Sieg in Serie für die Bucks. Antetokounmpo verletzte sich bereits im ersten Viertel und schied mit einer Kniepverletzung aus. Der Grieche kam in sechs Minuten auf dem Parkett auf jeweils vier Punkte, Rebounds und Assists.

"Muss ihn vor sich selbst stoppen"

"Manchmal muss man ihn vor sich selbst stoppen, damit er ein paar Spiele aussetzt, wissend, dass es uns gut geht" , sagte Jrue Holiday, gegen Miami mit 24 Punkten bester Werfer einer ausgeglichenen Bucks-Mannschaft. "Ich weiß, dass ihm das nicht gefällt."

Antetokounmpo hatte sich erst vor Kurzem das Handgelenk verstaucht, weshalb er auch beim All-Star-Spiel als Kapitän seiner Auswahl nur einen Angriff lang auf dem Feld stand. Die Bucks liegen in der Eastern Conference auf Platz zwei, nur noch einen Sieg hinter den Boston Celtics.

Randle führt Knicks zum Sieg

Ebenfalls auf Playoff-Kurs sind die formstarken New York Knicks. Angeführt von Julius Randle mit 46 Punkten siegten die Knicks bei den Washington Wizards mit 115:109. Nationalspieler Isaiah Hartenstein verwandelte seine beiden Würfe und steuerte neben vier Punkten auch zehn Rebounds und zwei Ballgewinne zum vierten Sieg in Serie bei.

Denkwürdig wurde das Debüt von Russell Westbrook für die Los Angeles Clippers. Die Clippers unterlagen den Sacramento Kings nach zweifacher Verlängerung mit 175:176. Nur einmal in der Geschichte der NBA gab es ein Spiel mit mehr Punkten - im Dezember 1983 gewannen die Detroit Pistons gegen die Denver Nuggets nach drei Verlängerungen mit 186:184.

Monk und Fox über der 40-Punkte-Marke

Für die Kings waren Malik Monk mit 45 Punkten sowie De'Aaron Fox mit 42 Zählern beste Werfer, Kawhi Leonard erzielte für die Clippers 44 Punkte. Westbrook spielte bis vor zwei Wochen noch für den Stadtrivalen Los Angeles Lakers und wurde kurz vor Ende der Wechselfrist zu den Utah Jazz geschickt, wo sein Vertrag bereits nach wenigen Tagen und ohne Einsatz aufgelöst wurde. Nun kam er bei seinem Debüt für die Clippers von Beginn an zum Einsatz und auf 17 Punkte sowie 14 Assists.

Eine NBA-Bestmarke stellte Klay Thompson beim 116:101 seiner Golden State Warriors gegen die Houston Rockets auf: Als erster Spieler der NBA-Geschichte verwandelte Thompson zum zweiten Mal in einer Saison mindestens zwölf Drei-Punkte-Würfe.