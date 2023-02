Basketball NBA-Profi Reaves will für Deutschland spielen Stand: 24.02.2023 08:11 Uhr

Bei den Los Angeles Lakers ist Austin Reaves seit der vergangenen Saison ein wichtiger Spieler mit gelegentlichen Einsätzen in der Startaufstellung. Der 24-Jährige hat eine deutsche Großmutter.

NBA-Profi Austin Reaves von den Los Angeles Lakers möchte in Zukunft für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft spielen.

"Das möchte ich eines Tages. Ich weiß nicht wann dieser Tag kommt, ob in diesem Sommer, nächstem Sommer oder dem Sommer danach. Ich muss mit meinen Leuten reden aber es wäre cool und es ist etwas über das ich und Dennis (Schröder) viel gesprochen haben", sagte der 24-Jährige nach dem Sieg der Lakers gegen die Golden State Warriors der Deutschen Presse-Agentur.

Reaves, dessen älterer Bruder Spencer in der Basketball-Bundesliga für Bamberg spielt, hat eine deutsche Großmutter. "Ich habe die Staatsbürgerschaft. Ich muss nur meine Papiere einreichen, mein Bruder hat das vor ein paar Monaten gemacht", berichtete der Aufbauspieler nach seiner guten Partie mit 17 Punkten und einer hundertprozentigen Trefferquote.

Kontakt zum DBB

Intensiven Kontakt mit dem deutschen Verband habe er noch nicht gehabt. "Ich habe einen der Coaches kennengelernt im vergangenen Sommer und wir haben uns via Text etwas unterhalten, aber viel war es nicht", sagte er.

Zu den Chancen, dass er schon für die WM vom 25. August bis zum 10. September 2023 auf den Philippinen, Japan sowie in Indonesien bereitstehen würde, sagte er: "Ich beschäftige mich damit was hier passiert und mache mir darüber nicht so viele Gedanken." Nicht viele hätten ihm zugetraut, dass er überhaupt in diese Position kommen würde. "Ich habe noch nicht viel darüber nachgedacht, aber es ist etwas, das ich in der Zukunft gerne machen würde."

Nationalmannschafts-Kapitän Schröder sagte der Deutschen Presse-Agentur, er werde Reaves helfen, sobald er ein entsprechendes Signal von seinem Teamkollegen bekomme. "Er will gerne, aber dieses Jahr ist sein Vertragsjahr und da muss er halt gucken", meinte Schröder mit Blick auf Reaves auslaufenden Vertrag bei den Lakers. "Ihn jetzt zu nerven und Druck zu machen, das haben wir auch nicht nötig."