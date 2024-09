Formel 1 in Singapur Norris auf Pole, Verstappen knapp dahinter Stand: 21.09.2024 17:36 Uhr

Lando Norris hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Singapur gesichert. Der McLaren-Pilot dominierte am Samstag das Qualifying mit einer Bestzeit von 1:29,525 Minuten und verwies Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) auf den zweiten Platz. Für Norris war es die sechste Pole Position seiner Karriere.

Dahinter bilden Rekordweltmeister Lewis Hamilton und George Russell (beide Großbritannien) im Mercedes die zweite Startreihe. Sehr stark war Nico Hülkenberg im eigentlich unterlegenen Haas: Der Emmericher fuhr auf Platz sechs hinter Norris' Teamkollegen Oscar Piastri (Australien).

Ferrari enttäuscht, Perez nur 13.

Für die stark eingeschätzten Ferrari war das Qualifying eine herbe Enttäuschung. Charles Leclerc (Monaco) wurde nur Neunter, nachdem seine schnelle wegen Missachtung der Streckenbegrenzung gestrichen wurde. Carlos Sainz (Spanien) leistete sich einen Fehler und schlug rücklings in die Streckenbegrenzung ein. Damit sorgte Sainz für eine lange Unterbrechung, für ihn reichte es zum zehnten Platz.

Im Rennen am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/live bei sportschau.de) kann sich Verstappen keine große Hilfe von seinem Teamkollegen versprechen. Denn für Sergio Perez reichte es nur zum 13. Startplatz. "Es geht darum, den Schaden zu begrenzen" , sagte der Mexikaner.

Verstappen bockig nach Strafe

Die obligatorische Pressekonferenz nach dem Qualifying in Singapur geriet zur Farce, der sehr genervte Max Verstappen antwortete auf sämtliche Nachfragen äußerst wortkarg. "Sorry, mehr sage ich nicht, sonst werde ich wieder bestraft" , sagte Verstappen und fügte in Richtung des Moderators Tom Clarkson hinzu: "Das hat nichts mit dir zu tun, es ist nichts Persönliches."

Verstappen hatte am Freitag eine Sanktion durch den Automobil-Weltverband FIA erhalten, weil er in der Pressekonferenz am Donnerstag das Wort "fucked" verwendet hatte, um seinen Red-Bull-Rennwagen zu umschreiben. Weil diese Wortwahl den FIA-Stewards nicht gefiel, bestraften sie den Niederländer. Verstappen muss nun Sozialstunden leisten. "Das ist ehrlich gesagt ein Witz" , sagte Rekordchampion Hamilton. Lando Norris kommentierte mit einem Augenzwinkern, dass Verstappen "die Strafe verdient" habe und lachte dann über seinen eigenen Scherz.

Aus Protest: Separate Pressekonferenz

Ob er wegen seines Verhaltens weitere Strafen befürchte, wollte ein Journalist von Verstappen wissen. "Kein Kommentar" , antwortete dieser: "Ich antworte doch, aber es nicht viel. Ich habe Probleme mit meiner Stimme." Fragen werde er "sehr gerne außerhalb dieses Raumes beantworten" , fügte der Niederländer hinzu - und gab dann der versammelten Presse im Fahrerlager eine Medienrunde nach der FIA-Pressekonferenz.