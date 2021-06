In einem ereignisarmen Rennen in Österreich konnte Verstappen seine Spitzenposition aus dem Qualifying mühelos verteidigen und gab sie bis zum Rennende auch nicht mehr her. Schnell erarbeitete er sich ein paar Sekunden Vorsprung auf Hamilton. Die beiden Topfahrer waren über weite Strecken des Rennens dann ungefähr gleich schnell - am Ende war der Abstand aber doch gewaltig.

Das übrige Feld hingegen lag recht schnell deutlich zurück. Nach elf Runden war Verstappen schon 13 Sekunden schneller als der Drittplatzierte, nach 28 Runden waren es bereits 23 Sekunden. Im Ziel waren mit Verstappen, Hamilton, Bottas und Sergio Perez nur vier Fahrer innerhalb einer Runde.

In der Gesamtwertung konnte Verstappen seine Führung ebenfalls ausbauen. Mit 156 Punkten hat der Niederländer nun schon 18 Punkte mehr auf dem Konto als Hamilton (138).

Vettel im Mittelfeld, Schumacher hinten

Die deutschen Piloten hatten mit den vorderen Plätzen wie so häufig nichts zu tun. Sebastian Vettel, von Rang 14 gestartet, konnte sich in seinem Aston Martin immerhin auf Rang 12 verbessern, WM-Punkte gab es für diese Platzierung aber nicht.

Mick Schumacher duellierte sich weiter hinten ein Weilchen mit seinem Teamkollegen Nikita Masepin um den vorletzten Platz. Der Deutsche hatte am Ende aber klar die Nase vorn und wurde 16., Masepin fiel sogar noch hinter den früh in eine Kollision verwickelten Nicholas Latifi zurück und wurde Letzter.

dpa/sid/red | Stand: 27.06.2021, 16:25