Formel 1 in Suzuka Max Verstappen gewinnt das Qualifying in Japan Stand: 06.04.2024 09:04 Uhr

Max Verstappen wird wieder einmal von der Pole Position in ein Rennen gehen - der Weltmeister war beim Qualifying in Suzuka der Schnellste.

In Japan geht Verstappen damit zum dritten Mal in Folge von der besten Position aus ins Rennen am Sonntag (7 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de). Für den 26-Jährigen war es die 36. Pole Position seiner Karriere und die vierte in Folge in dieser Saison.

Hülkenberg auf 12

Zweiter wurde Verstappens Teamkollege Sergio Perez (ebenfalls Red Bull). Auf Startplatz drei fuhr Lando Norris im McLaren Mercedes. Danach folgt mit Carlos Sainz der erste Ferrari. Der WM-Zweite Charles Leclerc wurde nur Achter. Die Silberpfeile mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton und George Russell schafften es lediglich auf die Positionen sieben und neun.

Nico Hülkenberg, auch in diesem Jahr der einzige deutsche Fahrer im Feld, steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Platz zwölf. Der 36-Jährige aus dem Rheinland verpasste die letzte Qualifikationsrunde der Top Ten nur knapp.

Vor dem vierten Saisonlauf führt Verstappen in der WM-Wertung mit 51 Punkten knapp vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (47) und Peréz (46). Verstappen war im vergangenen Rennen in Australien wegen eines technischen Defekts nicht ins Ziel gekommen, ist aber in Japan erneut der Favorit. In den vergangenen beiden Jahren hatte er den Grand Prix jeweils gewonnen.