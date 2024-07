Formel 1 Hamilton feiert Heimsieg in Silverstone Stand: 07.07.2024 17:40 Uhr

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Großbritannien gewonnen. Der Mercedes-Star aus England setzte sich am Sonntag (07.07.2024) beim zwölften Grand Prix der Formel-1-Saison in Silverstone vor Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und seinem Landsmann Lando Norris im McLaren durch.

Für Hamilton endete mit seinem 104. Formel-1-Erfolg eine Durststrecke von 945 Tagen ohne Sieg. Der Emmericher Nico Hülkenberg erreichte im Haas den starken sechsten Rang.

Neunter Sieg für Hamilton in Silverstone

Hamilton gewann sein Heimrennen zum neunten Mal. So häufig hat kein anderer Fahrer in der Formel-1-Geschichte auf einer Rennstrecke triumphiert. Insgesamt war es Hamiltons 104. Sieg, der bis dahin letzte war ihm am 5. Dezember 2021 in Saudi-Arabien gelungen.

Auf den zweiten Platz kämpfte sich Verstappen vor und schob sich dabei in der Schlussphase auch noch an Lando Norris im McLaren vorbei. Er baute seinen Vorsprung im WM-Klassement auf seinen britischen Kumpel im vorletzten Rennen vor der Sommerpause weiter aus.

Spielberg-Sieger Russell im Pech

Der 26-Jährige, der eine Woche vorher in Spielberg nach einem Zoff mit Norris Fünfter geworden war, profitierte allerdings auch von einem Defekt am Mercedes von Österreich-Sieger George Russell, für den das actionreiche Rennen im Home of British Motor Racing vor 164.000 Fans von der Pole aus vorzeitig zu Ende ging.

Verstappen hatte am Samstag im Qualifying seinen Unterboden bei einem Ausritt erheblich beschädigt - und mit einem schwer lenkbaren Rennwagen trotzdem noch Startplatz vier erreicht.

Regen-Lotterie in Silverstone

Nach wenigen Kurven im Rennen war Verstappen mit repariertem Auto bereits Dritter, weil er einen kleinen Fehler von Norris ausnutzte. Der Blick der Rennstrategen ging in der frühen Rennphase fast genauso oft Richtung Himmel wie auf die Strecke. Allen war klar: Wenn der Regen kommt, entscheidet sich das Rennen.

Nach einem Viertel des Grand Prix bekam Verstappen Probleme mit den Reifen. Sein Kumpel Norris, mit dem er sich nach der Kollision von Spielberg vor einer Woche schnell ausgesprochen hatte, zog locker vorbei. Wenig später war auch Norris' McLaren-Teamkollege Oscar Piastri für den Niederländer nicht mehr zu halten.

Hamilton früh in Führung im Regen von Silverstone

An der Spitze überholte Hamilton unter lautem Jubel in Runde 18 seinen Teamkollegen George Russell, während die ersten der hartgesottenen englischen Fans ihre Regencapes überzogen. Teile der Strecke waren nun nass, die McLaren und Mercedes lieferten sich wilde Duelle, in der 20. Runde lagen plötzlich Norris und Oscar Piastri vor Hamilton und Russell. Wer früh auf Intermediates gewechselt war, wie Verstappens glückloser Teamkollege Sergio Perez, hatte sich allerdings verzockt, schnell war der Traditionskurs wieder trocken.

Vertstappens Aufholjagd ohne Erfolg

Erst zur Rennmitte setzte etwas stärkerer Regen ein, Verstappen wechselte als erster der Top fünf auf Intermediates und war wieder mitten im Kampf um den Sieg. Während Österreich-Sieger Russell in der 34. Runde seinen Mercedes wegen eines Problems im Kühlsystem abstellen musste und sich aus dem Kampf um den Sieg verabschiedete, suchten Hamilton und Verstappen die Entscheidung: Bei wieder abtrocknender Strecke wechselten sie früher als Spitzenreiter Norris zurück auf Slicks.

Hamilton kehrte als Führender auf die Strecke zurück und verteidigte den Spitzenplatz. Zum neunten Mal triumphierte der 39-Jährige in Silverstone, wo er damit häufiger gewann als jeder Fahrer auf einem Formel-1-Kurs.