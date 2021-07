Der Niederländer Verstappen gewann schon das erste Rennen in Spielberg, damit baute er seinen Stand in der Gesamtwertung auf 156 Punkte aus, Hamilton hat 138 Zähler. Mit insgesamt drei Triumphen in Österreich zog Verstappen bereits mit dem Franzosen Alain Prost gleich. Fährt er erneut als Erster über die Ziellinie, würde er den Rekord allein halten.

Der Kurs liegt seinem Red-Bull-Boliden - und Verstappen leistet sich derzeit einfach keine Fehler. Auch im ersten Training für das zweite Rennen legte er am Freitag klar die Bestzeit mit 1:05,143 Minuten hin - vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz. Hamilton beendete die Einheit in seinem Mercedes nur auf dem siebten Rang.

Wolff: Konzentration liegt auf Entwicklung für 2022

Hinzu kommt, dass der amtierende Weltmeister Hamilton bis zum Saisonende keine technischen Verbesserungen mehr für seinen Mercedes erwarten kann, während Verstappens Rennstall den Boliden stetig weiterentwickelt.

Toto Wolff, Motorsportchef bei den Silberpfeilen, sagte: "Wir bleiben bei unserem Fahrplan, dass wir uns auf die Entwicklung des Autos für 2022 konzentrieren. Wir sind uns der Konsequenz bewusst, dass dies Auswirkungen auf 2021 haben könnte." Ab 2022 macht ein neues Reglement die Konstruktion eines anderen Boliden notwendig, die eingeführte Budgetobergrenze für die Teams setzt dabei einen finanziellen Rahmen.

Den zweiten (Hamilton) und dritten (Valtteri Bottas) Platz beim GP der Steiermark verkaufte Wolff nach den vorangegangenen drei Niederlagen (Monte Carlo, Baku und Paul Ricard) zuletzt als Teilerfolg. Hamiltons Teamkollege Bottas hoffte im Gespräch mit "Auto Motor Sport" im Hinblick auf eine Rückeroberung der Spitze für Mercedes: "Vielleicht geben uns die weicheren Reifen eine Chance."

Vettel: Wohin geht die Reise mit Aston Martin?

Derweil soll es nach einem enttäuschenden Platz zwölf in der Vorwoche für Sebastian Vettel, der mit abbauenden Reifen im Mittelfeld feststeckte, wieder weiter nach vorne gehen. "Wenn wir einen besseren Samstag schaffen, kann uns auch ein besserer Sonntag gelingen" , sagte der Hesse in Anspielung auf das anstehende Qualifying (15 Uhr), bei dem er zuletzt vor dem ersten Rennen den letzten Abschnitt verpasste. Im ersten Training am Freitag wurde er aber nur 15. und landete damit zwei Ränge vor Mick Schumacher im Haas-Rennwagen (17.).

Sebastian Vettel steuert seinen Aston-Martin-Boliden durch eine Kurve in Spielberg.

Vor den Rennen in Österreich war Vettel noch im Aufwind gewesen und regelmäßig in die Punkte gefahren, in Baku feierte er sogar Platz zwei. An diesem Samstag wird Vettel 34 Jahre alt und würde sich mit einer guten Platzierung bei der Zeitenjagd nur zu gerne selbst beschenken.

Seine erste Saison bei Aston Martin verläuft holprig. Mit 30 Punkten liegt Vettel als WM-Zehnter weit hinter Spitzenreiter Max Verstappen (156) und Weltmeister Lewis Hamilton (138). Teamchef Otmar Szafnauer sagte bereits, dass es das Ziel sei, in fünf Jahren um die Weltmeisterschaft mitzufahren. Dafür verstärkt sich der Rennstall auch personell. In Dan Fallows und Andrew Alessi wechseln zwei Top-Ingenieure von Red Bull zu Aston Martin.

Corona-Lockerungen: 105.000 Fans in Spielberg erwartet

Tausende Niederländer sind für das Rennen schon nach Spielberg gekommen, um Verstappen zu unterstützen. "Wir haben das sehr vermisst, diese Atmosphäre um die Strecke", sagte der WM-Spitzenreiter. Am Donnerstag wurden in Österreich die Corona-Regeln gelockert und zum Grand Prix werden rund 105.000 Fans erwartet.