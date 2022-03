Grand Prix von Saudi-Arabien - Diskussionsbedarf in der Formel 1

Verantwortungsgerangel und Rechtfertigungen

Die Vertreter der Rennställe schoben die Verantwortung weiter zum Formel-1-Management und zum Automobil-Weltverband FIA. "Nicht die Teams machen den Kalender" , sagte etwa Sebastian Vettels neuer Boss Mike Krack. Bei "Sky" erklärte der Aston-Martin-Teamchef: "Wenn wir nicht mehr in solche Länder gehen, dann schauen wir weg. Dann ist es wie ein Boykott, und das ist auch nicht förderlich."

Die Fahrer diskutierten losgelöst von diesen vielfach vorgebrachten Argumenten am Freitag bis tief in die Nacht, ehe sie sich dazu durchrangen, weiter ins Cockpit zu steigen. "Wir sind alle Optionen durchgegangen. Auch was wäre, wenn wir nicht antreten" , verriet Alfa-Romeo-Pilot Valtteri Bottas: "Das würde zum Beispiel bedeuten, dass die Teams noch ein paar Tage hier bleiben müssten, um ihre Sachen zu packen. Und es ist ja nicht so, dass man blitzschnell neue Flüge organisieren kann, um nach Hause zu kommen." Nach Rücksprache mit den lokalen Behörden sei es "das Sicherste" gewesen zu fahren, erklärten mehrere Teamchefs einhellig.

Dennoch signalisierten die Fahrer weiteren Redebedarf nach dem Grand Prix. "Was in diesen 24 Stunden passiert ist, ist definitiv Grund für Diskussionen und Überlegungen, die wir mit Blick auf die Zukunft anstellen müssen" , sagte Ferrari-Pilot Carlos Sainz unter dem Eindruck von Raketen-Angriff und Schumacher-Unfall. Superstar Lewis Hamilton bekannte: "Ich bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin."

"Brutal hier - Wahnsinn"

Am Samstagabend erreichte noch eine weitere Sicherheitsdebatte die Formel 1: Der Hochgeschwindigkeits-Betonkanal von Dschidda bereitet den Fahrern spätestens seit Schumachers heftigem Abflug im Qualifying zunehmend Bauchschmerzen. Der Haas des 23-Jährigen wurde bei dem Einschlag mit weit mehr als 200 km/h regelrecht zerfetzt, Schumacher kam wie durch ein Wunder ohne Verletzungen davon und konnte noch am Samstagabend das Krankenhaus verlassen. Bis diese erleichternde Nachricht nach außen drang, hielt die Branche aber den Atem an. "Das ist der größte Unfall, den wir auf dieser Strecke je gesehen haben", sagte Rekordweltmeister Hamilton. Pole-Setter Sergio Perez ergänzte: "Das ist die gefährlichste Strecke im Kalender. Wenn etwas passiert, ist es oft gleich ein schwerer Unfall." "Es ist brutal hier. Wahnsinn. Ich habe Puls 200 durchgängig. Das ist einfach nur unfassbar schnell. Du bist einfach nur in einem Betontunnel, und alles fliegt an einem vorbei" , sagte Aston-Martin-Fahrer Nico Hülkenberg.

Es gab also gleich mehrere Grenzerfahrungen an einem Wochenende. Manchen war die Gefahrenlage zu explosiv. So verließ Ex-Pilot und TV-Experte Ralf Schumacher Dschidda am Samstagmorgen, das Qualifying kommentierte er aus der Heimat. Der frühere Weltmeister Damon Hill warf der Formel 1 vor, "mit dem Feuer" zu spielen. Im wahrsten Sinne des Wortes.