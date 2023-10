Formel 1 in Mexiko Leclerc holt Pole Position vor Sainz Stand: 29.10.2023 08:45 Uhr

Charles Leclerc und Carlos Sainz haben im Qualifying die erste Startreihe für Ferrari geholt und dürfen auf ein Top-Ergebnis beim Großen Preis von Mexiko hoffen. Weltmeister Max Verstappen liegt als Dritter in Lauerstellung.

Leclerc sicherte sich im engen Qualifying in 1:17,166 Minuten die Bestzeit, er startet im Rennen am Sonntag (29.10.2023, 21.00 Uhr, Liveticker bei sportschau.de) in der Höhenlage von Mexiko-Stadt zum 22. Mal von Startplatz eins in ein Formel-1-Rennen.

Schon am vergangenen Wochenende in Austin/Texas hatte Leclerc die Pole geholt. Die erste Startreihe komplettiert Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz.

" Ich hätte nicht erwartet, dass wir die Pole holen ", sagte Leclerc, der in Texas am Ende disqualifiziert worden war. Vor dem Rennen in Mexiko dämpfte er nun die Erwartungen. " Der Sieg wird für uns sehr schwierig ", sagte Leclerc. Sainz versprach den Ferrari-Tifosi: " Wir werden alles versuchen ."

Verstappen in Lauerstellung - und weiter auf Rekordjagd

Weltmeister Max Verstappen wurde im Red Bull Dritter und kann damit auf die Fortsetzung seiner Rekordjagd hoffen. Mit seinem 16. Saisonsieg würde der Niederländer seinen eigenen Formel-1-Rekord aus dem vergangenen Jahr verbessern - die WM-Läufe in Brasilien, Las Vegas und Abu Dhabi folgen noch. Teamkollege Sergio Perez startet als Fünfter ins Heimrennen.

Hülkenberg fährt hinterher

Nico Hülkenberg wird aller Voraussicht nach auch in seinem 200. Grand Prix in der Königsklasse ohne Podestplatzierung bleiben. Im unterlegenen Haas schaffte der Deutsche zwar den Sprung in den zweiten Qualifikationsabschnitt, dann aber war für Hülkenberg auf dem zwölften Platz Schluss. Eine große Enttäuschung erlebte McLaren-Pilot Lando Norris, der nach einem Fahrfehler in Q1 scheiterte.