Aushilfe gern, Stammplatz nein - Deshalb fährt die Formel 1 um Deutschland herum

Hockenheim-Chef Teske hat deshalb schon mit der Formel 1 über eine Risikobeteiligung gesprochen. Seine Absicht war, dass die Deutschen nur ein eventuelles Minus abgesichert bekämen.

Wünscht sich mehr Mut von den deutschen Streckenbetreibern: Stefano Domenicali.

Gerhardt erklärt die Details: "Wir verdienen nichts an den Werbebanden, wir verdienen nichts am TV-Geld. Wir übergeben den Ausrichtern eine komplett werbefreie Strecke, weil die Formel 1 ihre eigenen Sponsoren mitbringt. Ich kann das Verhalten teilweise sogar verstehen, sie haben ein Premiumprodukt und genügend Interessenten, die auf ihre Bedingungen eingehen. "

Domenicali betont zwar einerseits, dass sein Zirkus auch gerne wieder in der Eifel oder in Nordbaden aufschlagen würde, er schwärmt aber gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auch ausgiebig von weiteren Alternativen: "Ein Comeback in Afrika - egal, ob im Norden oder Süden - wäre toll." Dazu gilt China als potenziell größter Wachstumsmarkt, zumal es in Guanyu Zhou bei Alfa Romeo den ersten Stammpiloten aus dem Land des Olympiagastgebers gibt.

"Am Ende müssen es die Herren selber wissen"