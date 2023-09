Formel 1 in Suzuka Verstappen in Japan nach kleinem Hänger wieder vorn Stand: 24.09.2023 08:37 Uhr

Nach dem Hänger in Singapur hat Max Verstappen in seinem Red Bull wieder in die Erfolgsspur gefunden. Der Weltmeister der Formel 1 gewann den Großen Preis von Japan.

Auf den zweiten Platz fuhr am Sonntag (24.09.2023) Lando Norris. Dritter wurde dessen Teamkollege Oscar Piastri im McLaren.

13. Saisonsieg von Verstappen

Verstappen, der von der Pole Position gestartet war, gewann auf der Rennstrecke in Suzuka damit sein 13. von nun 16. Rennen in dieser Saison. Vor einer Woche in Singapur belegte der Niederländer nur den fünften Platz, nachdem er zuvor zehn Siege hintereinander gefeiert hatte.

Sergio Pérez, Teamkollege von Verstappen bei Red Bull, schied nach einer von ihm verschuldeten Kollision mit Kevin Magnussen. Schon zuvor hatte der Mexikaner eine Strafe kassiert, weil er in einer Phase mit Safety Car regelwidrig auf die Strecke zurückkehrte und an der Ausfahrt der Boxengasse andere Autos überholt hatte.

Konstrukteurs-WM geht wieder an Red Bull

Trotz des Ausscheidens von Pérez verteidigte Red Bull den Titel in der Konstrukteurswertung vorzeitig. Der österreichische Rennstall vergrößerte seinen Vorsprung auf Mercedes entscheidend.

Nächstes Rennen in Katar

In der Saison 2023 stehen noch sechs Rennen aus. Das nächste wird am Sonntag (08.10.2023) in Katar gestartet.