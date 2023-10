Falsche Steuerangaben Ex-Formel-1-Boss Ecclestone räumt vor Gericht Betrug ein Stand: 12.10.2023 11:47 Uhr

Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone hat sich am Donnerstag (12.10.23) in einem Betrugsverfahren in London schuldig bekannt. Die Anklage wirft ihm vor, Auslandsvermögen in Höhe von mehr als 400 Millionen Pfund (rund 463 Mio. Euro) bei der Steuer falsch angegeben zu haben.

"Ich bekenne mich schuldig", sagte Ecclestone im schwarzen Anzug und mit grauer Krawatte vor dem Londoner Southwark Crown Court. Welche Strafe ihn erwartet, blieb zunächst offen.

Ecclestone, der die Geschicke der Formel 1 bis zu seiner Entlassung Anfang 2017 mehrere Jahrzehnte gelenkt hatte, wurde im Gericht von zahlreichen Reportern, Fotografen und Kamerateams erwartet. Der Brite war im Juli angeklagt worden, zum Auftakt des Verfahrens am 22. August hatte Ecclestone noch auf "nicht schuldig" plädiert.