Korsen sieht Konsequenzen nicht nur auf seinen Verein, sondern auf den gesamten Sport zukommen: "Wenn wir alles schließen und nicht einmal mehr ein 'Grundrauschen' zulassen, verlieren wir die Kinder und Jugendlichen, die gesamte Gesellschaft für den Sport. Wir arbeiten hier in der Stadt an verschiedenen Jugend- und Schulprojekten mit. Da war zuletzt schon ein Trend erkennbar: Die jungen Leute sind weggeblieben vom Sport und haben sich damit auch von immens wichtigen körperlichen und psychischen Gesundheitsfaktoren entfernt."

Basketball: "Spieler können nicht wieder verzichten"

Marco Baldi

Während Korsen im Handball den Vorteil hat, dass die Liga im Januar wegen der EM unterbrochen wird, herrscht beim Basketball hektische Betriebsamkeit. Ab sofort sind keine Fans mehr in den Hallen zugelassen.

Bei Alba in Berlin wird überlegt, wie man das finanziell auffangen kann: "Als wir in der vorvergangenen Saison den völligen Lockdown hatten, haben unsere Spieler auf 20 Prozent ihres Jahresgehalts verzichtet. Jetzt aber wird gespielt und die Spieler haben aufgrund der Hygienevorschriften und Vorsichtsmaßnahmen einen eher noch höheren Aufwand als in 'normalen' Spielzeiten. Sie bringen volle Leistung und sollten auch entsprechend bezahlt werden" , sagt Manager Baldi.

Stopp des Spielbetriebs ist auch keine Lösung

Sollte man den Spielbetrieb eventuell sogar besser ganz stoppen? "Nein", sagt Baldi, das würde kaum weiterhelfen: "Unsere Partner und Dienstleister, mit denen wir Verträge haben, haben uns im letzten Lockdown geholfen, indem sie auf Regresszahlungen verzichteten. Wir wissen aber nicht, ob sie das wieder tun würden, wenn wir den Spielbetrieb erneut stoppen müssten."

Matthias Binder

Noch dramatischer scheint die Situation im Eishockey zu sein. Mannheims Chef Binder gibt ganz offen zu: "Wir haben die letzte Saison nur gemeinsam mit großen Gehaltsverzichten der Spieler, durch unsere treuen Partner, Fans und Sponsoren, die bei vielen Dingen uneingeschränkt mitgemacht haben, und durch staatliche Hilfen überstanden. Diese Saison ist wirtschaftlich nochmals eine ganz andere Hausnummer als die zurückliegende."

"Kompletter Entzug unserer Geschäftsgrundlage"

Weil in Baden-Württemberg schon seit zwei Wochen eine maximale Zuschauerzahl von 750 gilt, wird seither in Mannheim ganz ohne Fans gespielt. "Wir haben schon seit zwei Wochen Geisterspiele in Mannheim, da sich eine Öffnung für diese Personenzahl als wirtschaftlich schädlicher darstellt, als reine Geisterspiele durchzuführen. 750 Personen sind faktisch schon länger wieder ein kompletter Entzug unserer Geschäftsgrundlagen" , so Binder.

Der Eishockey-Manager fordert angesichts seiner Sorgen um die Liquidität sofortige Hilfe von außen: "Die Soforthilfe Profisport ist bisher nicht aufgestockt worden. Die letztes Jahr für den Ticketausfall abgerufenen 1,8 Millionen Euro sind ausgeschöpft worden, was nur einen Bruchteil des tatsächlichen Ticketing-Ausfalls aufgefangen hat. Neue Hilfen wurden noch nicht beschlossen, was die Lage extrem zuspitzt. Diese Soforthilfen müssen unbedingt schnellstmöglich fortgeführt und aufgestockt werden. Sonst gibt es uns bald nicht mehr."

Stand: 22.12.2021, 13:22