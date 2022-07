So lief der siebte WM-Tag Weber macht Hoffnung - Aus für Hofmann und Mohumed Stand: 22.07.2022 04:21 Uhr

Speerwerfer Julian Weber ist souverän ins Speerwurf-Finale eingezogen und unterstrich seine Medaillen-Ambitionen. Der angeschlagene Andreas Hofmann war ebenso wenig konkurrenzfähig wie 5.000-m-Läufer Mohamed Mohumed. Über 800 m überzeugten Christina Hering und Majtie Kolberg. So lief der siebte Wettkampftag in Eugene.

Speerwurf-Qualifikation Männer: Weber souverän im Finale

Der deutsche Meister Julian Weber übertraf bereits im ersten Wurf mit 87,28 m die geforderten 83,50 m deutlich und kann mit reichlich Selbstvertrauen in die Medaillenentscheidung am Sonntag (3.35 Uhr MESZ) gehen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte der Mainzer eine Medaille um 14 Zentimeter verfehlt. In Eugene scheint der große Wurf möglich. "Es stimmt ziemlich viel gerade. "Ich glaube, dass kann ganz gut werden", sagte Weber im ZDF.

Angeschlagener Hofmann ausgeschieden

IAndreas Hofmann erlebte im Hayward Field hingegen einen gebrauchten Abend ohne gültigen Versuch. Geplagt von Rückenproblemen konnte der Vize-Europameister, der mit einer Saisonbestleistung von 87,32 m angereist war, nicht annähernd seine Leistung abzurufen. "Der ganze Rücken war fest und anscheinend nicht bereit für weite Würfe. Schade drum", sagte der Mannheimer.

5.000 m Männer: Mohumed saft- und kraftlos

Die nächste bittere Enttäuschung für das DLV-Team folgte über 5.000 m. Das Finale war für Mohamed Mohumed fest eingeplant, doch im Vorlauf ging bei dem 23 Jahre alten Dortmunder nichts. Saft- und kraftlos kam der Dortmunder als Drittletzter in 13:52,00 Minuten ins Ziel und schied ebenso aus wie Maximilian Thorwirth (16., 13:43,02).

"Hoffe, ich habe nicht Corona"

"Ich kann es mir nicht erklären", sagte Mohumed und lieferte gleichzeitig eine mögliche Erklärung: "Mein Trainer hat sich mit Corona infiziert. So super gut habe ich mich auch nicht gefühlt. Aber wenn du keine richtigen Symptome hast, stellst du dich bei Weltmeisterschaften an den Start. Ich hoffe, ich habe nicht Corona."

Sam Parsons darf sich derweil am Montag (3.05 Uhr MESZ, live im Ersten) mit den Besten der Welt messen. Der 28-Jährige wurde in seinem Vorlauf Neunter in 13:24,50 Minuten und qualifizierte sich über die Zeit fürs Finale.

800 m Vorläufe Frauen: DLV-Duo überzeugt

Über 800 m zeigten sowohl die deutsche Meisterin Christina Hering (2:01,63 Minuten) als auch WM-Debütantin Majtie Kolberg (2:01,21) couragierte Auftritte und zogen als jeweils Vierte ihrer Vorläufe über die Zeit ins Halbfinale am Freitag ein. "Ich bin happy, dass es geklappt hat. Der erste Schritt ist getan, morgen geht's weiter", sagte Kolberg, die Saisonbestleistung lief.

Schnellste in der ersten Runde war die Äthiopierin Diribe Welteji (1:58,83). Die Olympiasiegerin und Jahresweltbeste Athing Mu (USA/2:01,30) und Titelverteidigerin Halimah Nakaayi (Uganda/2:01,41) qualifizierten sich als Erste und Zweite des gemeinsamen Vorlaufs ebenfalls sicher.

Corona: Geher Linke fehlt bei WM-Premiere über 35 km

Der siebte Wettkampftag hatte mit einer Hiobsbotschaft für das deutsche Team begonnen. Geher Christopher Linke musste sich nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne begeben und wird am letzten WM-Tag nicht über 35 Kilometer an den Start gehen.

"Ich bin natürlich mega enttäuscht, aber ich kann es nicht ändern. Mir fehlt einfach immer wieder das nötige Glück zu der Medaille, sagte der Potsdamer, der über 20 km ausgestiegen war und sich über 35 km Hoffnungen auf eine Podestplatzierung gemacht hatte.