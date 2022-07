Positiver Corona-Test Geher Linke verpasst WM-Premiere über 35 km Stand: 21.07.2022 23:41 Uhr

Bei der Leichtathletik-WM in Eugene gibt es den ersten Corona-Fall im deutschen Team. Geher Christopher Linke wurde positiv getestet und befindet sich in Quarantäne. Der Potsdamer verpasst damit das Rennen über 35 km am Sonntag (24.07.2022).

"Meine letzte Nacht war leider nicht so angenehm, daraufhin habe ich mich vorsorglich selbst getestet", sagte der 34-Jährige: "Der Test war leider positiv. Dann habe ich die DLV-Ärzte zurate gezogen, wir haben noch einen Test gemacht, der war ebenfalls positiv. Somit war die einzig logische Schlussfolgerung, dass mein Start bei der WM abgesagt wird."

Video Leichtathletik-WM 20 Kilometer Gehen - das komplette Rennen Für den einzigen Deutschen im Teilnehmerfeld, Christopher Linke, war nichts zu holen. Sehen Sie hier das Rennen in voller Länge.

"Mir fehlt immer wieder das nötige Glück zu der Medaille"

Der zweimalige Olympia-Fünfte über 20 km befindet sich nun in Quarantäne. "Ich bin natürlich mega enttäuscht, aber ich kann es nicht ändern", sagte Linke: "Mir fehlt einfach immer wieder das nötige Glück zu der Medaille. Hier wäre eine Möglichkeit gewesen, jetzt bin ich natürlich umso enttäuschter."

Linke war am ersten WM-Tag in einem schwierigen Rennen über 20 Kilometer ausgestiegen, um sich für die Strecke über 35 Kilometer zu schonen und hatte sich Hoffnungen auf eine Podestplatzierung gemacht.