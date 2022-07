Dritter WM-Wettkampftag Weißenberg startet schnell in den Siebenkampf Stand: 17.07.2022 20:27 Uhr

WM-Debütantin Sophie Weißenberg ist mit persönlicher Bestzeit über 100 m Hürden in den Siebenkampf in Eugene gestartet. Im Marathon der Männer gab es einen äthiopischen Doppelerfolg. Am dritten Wettkampf der Leichtathletik-Weltmeisterschaften gibt es noch sechs weitere Finals. Die Ereignisse im Überblick.

Siebenkampf: Weißenberg mit schnellem Start

Die 24-jährige Sophie Weißenberg ist bei ihrer ersten WM-Teilnahme die einzige deutsche Siebenkämpferin beim Wettbewerb im Hayward Field. Nervosität: offenbar Fehlanzeige. In der ersten Disziplin, den 100 m Hürden, verbesserte sie ihre persönliche Bestzeit von 13,56 auf 13,51 Sekunden. Damit rangiert sie mit 1.049 Punkten im Ranking der 15 Kontrahentinnen vorerst auf Rang 11. Führende ist die US-Amerikanerin Michelle Atherley (1.106). Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien ist Fünfte (1.093).

Marathon: Äthiopier Tola gewinnt Gold in WM-Rekordzeit

Das Marathon-Rennen der Männer endete am Sonntag mit einem äthiopischen Doppelerfolg: Tamirat Tola gewann in WM-Rekordzeit (2:05:36 Stunden) vor Mosinet Geremew (2:06:44). Bashir Abdi aus Belgien (2:06:48) gewann Bronze, der deutsche Starter Tom Gröschel kam mit mehr als acht Minuten Rückstand (2:14:57 Stunden) auf Platz 43 ins Ziel.

100 m der Frauen als Höhepunkt des dritten Wettkampftages

Insgesamt stehen am dritten Wettkampftag noch sechs Finals auf dem Programm - im Hammerwurf der Frauen (20.35 Uhr), über 10.000 m (22 Uhr), im Kugelstoßen (3.30 Uhr) sowie über 110 m Hürden bei den Männern (4.30 Uhr) sind keine DLV-Athleten am Start. Im Stabhochsprung der Frauen (2.10 Uhr) ist WM-Debütantin Jacqueline Ochere mit dabei - und über 100 m versucht Gina Lückenkemper im Halbfinale (2.30 Uhr) einen Platz im Endlauf (4.50 Uhr) zu ersprinten.