Erster Wettkampftag in Budapest Die WM-Höhepunkte am Samstag Stand: 18.08.2023 16:17 Uhr

Das 20 km Gehen der Männer ist die erste Entscheidung bei der Leichtathletik-WM in Budapest. Am Abend werden drei weitere Goldmedaillen vergeben. Außerdem beginnt der Siebenkampf - und über 100 m Männer stehen die Vorläufe auf dem Programm. Der erste Wettkampftag am Samstag (19.08.2023) im Überblick. Wir halten Sie im Live-Ticker auf sportschau.de auf dem Laufenden.

20 km Gehen Männer (Start: 8.50 Uhr)

Gleich im ersten WM-Wettkampf geht's um Gold: Über 20 km Gehen zählen am Samstagmorgen der Chinese Zhang Jun, Toshikazu Yamanishi und Koki Ikeda aus Japan sowie der Schwede Perseus Karlström zu den Favoriten. Für den DLV ist Christopher Linke aus Potsdam am Start. Im vergangenen Jahr gab der 34-Jährige bei der WM in Eugene in den USA auf. 2021 belegte er bei den Olympischen Spielen in Tokio über diese Distanz Rang fünf. Gelingt ihm wieder eine Überraschung?

Bei der EM 2022 in München gewann Christopher Linke Silber über 35 km Gehen.

"Top acht sollte möglich sein", sagte der Sportsoldat am Freitag (18.08.2023) in Budapest: "Ich bin so schnell wie seit vier Jahren nicht mehr - trotz des fortgeschrittenen Alters." Die zu erwartende Hitze könnte dem Deutschen in die Karten spielen. "Das liegt mir eigentlich ganz gut. Ich habe mich auf warme Bedingungen eingestellt", sagte Linke, der mit Sprinterin Gina Lückenkemper die Kapitänsrolle im deutschen Team übernommen hat: "Erfahrene Athleten mögen eher harte Bedingungen, dann wird es vielleicht nicht ganz so schnell. Darauf spekuliere ich ein bisschen."

Siebenkampf (ab 10.35 Uhr)

Am ersten Siebenkampf-Tag müssen die Athletinnen vier Disziplinen absolvieren: Nach den 100 m Hürden (10.35 Uhr) geht es zum Hochsprung (11.45 Uhr), am Abend stehen das Kugelstoßen (19.05 Uhr) und der 200-m-Lauf (20.30 Uhr) auf dem Programm. Weltmeisterin und Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien ist angeschlagen nicht am Start, die US-Amerikanerin Anna Hall nimmt Anlauf für Gold. Was machen die drei deutschen Mehrkämpferinnen Carolin Schäfer (Frankfurt/Main), Sophie Weißenberg (Leverkusen) und Vanessa Grimm (Königstein) zählen 26 Jahre nach dem WM-Erfolg von Sabine Braun in Athen? Im Siebenkampf könnte es Bronze zu überaus günstigen Konditionen geben, schreibt ARD-Leichtathletik-Experte Frank Busemann in seinem Mehrkampf-WM-Orakel.

Sophie Weißenberg aus Leverkusen gab bei ihrer WM-Premiere 2022 nach dem Weitsprung auf.

100 m Männer Vorläufe (ab 12.35 Uhr/19.43 Uhr)

Die Sprint-Stars um Fred Kerley geben gleich am ersten Tag in den 100-m-Vorläufen ihre Visitenkarten im WM-Stadion ab. Für den DLV geht Julian Wagner aus Erfurt mit einer Bestzeit von 10,11 Sek. in die WM, das Erreichen der zweiten Runde am Abend wäre bereits ein Erfolg. Titelverteidiger Kerley, seine US-Teamkollegen Christian Coleman und Noah Lyles sowie der Weltjahresbeste Zharnel Hughes aus Großbritannien (9,83 Sek.) dürften den Aufgalopp auf dem Weg ins Finale am Sonntag (19.10 Uhr, live bei sportschau.de) eher locker angehen können.

In Eugene im vergangenen Jahr feierten die USA über 100 m einen Dreifach-Triumph.

Kugelstoß-Finale Männer (20.35 Uhr)

Die großen deutschen Kugelstoß-Zeiten sind fürs Erste vorbei; zehn Jahre liegt der WM-Triumph des Chemnitzers David Storl in Moskau bereits zurück. In Budapest sind keine DLV-Athleten mit dabei. Wenn in der Qualifikation am Morgen (10.30 Uhr) alles glatt geht, wird im Finale Titelverteidiger Ryan Crouser aus den USA als großer Gold-Favorit antreten. Alles andere als ein Sieg des 30 Jahre alten Weltrekordlers (23,56 m) wäre eine riesengroße Überraschung.

Weltmeister Ryan Crouser verbesserte den Kugelstoß-Weltrekord in diesem Jahr um 19 Zentimeter.

10.000 m Frauen (20.55 Uhr)

Die erste Laufentscheidung der Frauen bei der WM ist das Rennen über 25 Stadionrunden. Mit Olympiasiegerin Sifan Hassan aus den Niederlanden, die wie bei den Spielen in Tokio auch in Budapest den Dreifach-Start angeht, sowie Titelverteidigerin Letesenbet Gidey aus Äthiopien dürfte im Kampf um Gold auf jeden Fall zu rechnen sein. Die schnellste Zeit in diesem Jahr hat die Äthiopierin Gudaf Tsegay im Block stehen, 29:29,73 Min. Ende Juni in Spanien. Der DLV schickt wie im vergangenen Jahr keine Läuferinnen ins Rennen.

4x400-m-Mixed-Staffel (21.47 Uhr)

Jean Paul Bredau (Potsdam), Manuel Sanders (Dortmund), Skadi Schier und Alica Schmidt (beide Berlin) bilden das deutsche Team im Mixed-Staffel-Wettbewerb über 4x400 m. Am Vormittag im zweiten Vorlauf (11.16 Uhr) ist ein Platz unter den besten Drei gefordert, um direkt in den Endlauf einzuziehen. Zwei der ingesamt acht Final-Plätze werden zudem über die Zeitschnellsten-Regelung vergeben. Bei der WM in Eugene im vergangenen Jahr gewann die Dominikanische Republik Gold vor den Niederlanden und den USA.