Leichtathletik Startverbot für Transgender-Athletinnen bei Frauen-Wettbewerben Stand: 23.03.2023 18:17 Uhr

Transgender-Leichtathletinnen dürfen nach einer Entscheidung des Weltverbandes künftig nicht mehr bei Elite-Frauen-Wettbewerben starten.

Sebastian Coe, Präsident von World Athletics (WA), verkündete nach einer Council-Sitzung am Donnerstag (23.03.2023) den Bann von Trans-Athletinnen, die eine männliche Pubertät durchlaufen haben. Er trete am 31. März in Kraft.

"Viele glauben, dass es ungenügend Beweise gibt, dass Transgender-Athletinnen keine Vorteile haben gegenüber biologischen Frauen" , sagte Coe. "Das Council war sich einig, dass es geleitet sein muss von unserem übergeordneten Prinzip, die Frauen-Wettbewerbe zu schützen."

Coe kündigte eine Arbeitsgruppe an, die sich weiterhin mit dem Thema Transgender beschäftigen wird.

Doping-Sperre gegen Russland aufgehoben

Der Weltverband beschloss auf der Council-Sitzung auch, den Doping-Bann gegen Russland nach sieben Jahren und vier Monaten wieder aufzuheben. Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus bleiben aber wegen des Angriffskrieges in der Ukraine von Wettbewerben ausgeschlossen.