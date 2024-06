So läuft der vierte EM-Tag in Rom Speerwerferin Hussong muss abwarten - DLV-Sprint-Duo im Halbfinale Stand: 10.06.2024 11:33 Uhr

Speerwerferin Christin Hussong hat am Montag (10.06.2024) bei der Leichtathletik-EM in Rom in der Qualifikation nicht komplett überzeugt, hofft aber trotzdem aufs Finale. Bei zwei Sprinterinnen lief es deutlich besser. Zehnkampf-Titelverteidiger Niklas Kaul startete solide, Manuel Eitel richtig gut. Am Abend fallen sechs Medaillen-Entscheidungen. Der vierte Wettkampftag im Überblick.



Wir halten Sie im Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

200 m - Prepens mit persönlicher Bestzeit ins Finale

Die beiden deutschen 200-m-Sprinterinnen haben das Halbfinale erreicht, das am Montagabend um 21.05 Uhr über die Bühne gehen wird. Im Vorlauf wuchs Talea Prepens (TV Cloppenburg) bei ihrer EM-Premiere über sich hinaus: In 22,83 Sekunden lief sie persönliche Bestleistung "Das ist einfach unglaublich. Ich habe es im Ziel gar nicht fassen können und bin total happy", sagte sie im ZDF. Ihre DLV-Teamkollegin Jessica-Bianca Wessolly (VfL Sindelfingen) lief in 23,00 Sekunden Saisonbestzeit. Im Halbfinale hoffe sie nun auf eine Zeit mit einer 22 vor dem Komma

Speerwurf - Hussong in der Quali bei 58,21 m

In der Speerwurf-Qualifikation der Frauen waren von den Teilnehmerinnen 60,50 m für den direkten Einzug ins Finale am Dienstag (11.06.2024, 21.36 Uhr, live im Ersten und im Stream) gefragt. Davon war Christin Hussong (LAZ Zweibrücken) nach ihren drei Versuchen aber über zwei Meter entfernt. Ihr bester Versuch landete bei 58,21 m - Platz fünf in Gruppe A. Das heißt: In Gruppe B dürfen nur sieben Athletinnen weiter werfen als sie, sonst wird es nichts mit einem Platz im Finale. Jana Marie Lowka (Eintracht Frankfurt) geht in dieser Gruppe als zweite DLV-Werferin an den Start.

Zehnkampf - Ordentlicher Start von Kaul, Eitel richtig schnell

Zum Start in den Zehnkampf hat Titelverteidiger Niklas Kaul einen soliden 100-m-Lauf absolviert - nicht mehr und nicht weniger. Mit 11,34 Sekunden reihte er sich weit hinten als 22. im Gesamtklassement ein, die starken Disziplinen von Kaul kommen aber noch. Bester aus dem DLV-Quartett war zum Auftakt Manuel Eitel, der sich nach 10,58 Sek. auf Rang zwei in der Gesamtwertung einreihte. Felix Wolter (10,76) ist Achter vor dem Weitsprung, Tim Nowak auf Platz 21.