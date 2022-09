Sexueller Missbrauch im Sport Betroffene schreiben Geschichte

Ein Turntrainer des HSV Weimar vergeht sich über Jahre an jungen Mädchen und Frauen, die ihm anvertraut wurden. Es geht um sexuelle Nötigung und sexuellen Missbrauch. Dank einer mutigen jungen Turnerin landet der Fall 2018 vor Gericht. Der Angeklagte geht in Revision. Erst jetzt - drei Jahre nach dem ersten Urteil - wird der Fall erneut verhandelt. Nora Hespers spricht mit Andrea Schültke darüber, was das für die betroffenen Turnerinnen bedeutet und wofür dieser Fall exemplarisch steht. wdr