Turnier in Indien Deutsche Hockeyfrauen starten mit Sieg in Olympia-Qualifikation Stand: 13.01.2024 09:49 Uhr

Souveräner Start der deutschen Hockeyfrauen in das Qualifikationsturnier für Olympia: Die Auswahl des DHB gewinnt mit 3:0 gegen Chile.

Die deutschen Hockeyfrauen haben ihre erste Aufgabe auf dem Weg zum erhofften Ticket für Paris souverän gelöst.

Beim Olympia-Qualifikationsturnier in Ranchi/Indien setzte sich das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg im Auftaktspiel am Samstag (13.01.2024) mit 3:0 (2:0) gegen Chile durch. Beim Achter-Turnier reicht ein dritter Platz für die Teilnahme an den Sommerspielen.

Weiter geht es für den Favoriten in der Staffel A am Sonntag (10 Uhr MEZ) gegen Japan, zum Abschluss der Gruppenphase wartet am Dienstag (07.30 Uhr) Tschechien. Kommen die "Danas" ins Halbfinale, haben sie gleich zwei Chancen für die erfolgreiche Qualifikation.

Oruz, Fleschütz und Nolte treffen

Selin Oruz (7.) nach einer Strafecke und Jette Fleschütz (10.) stellten im Marang Gomke Jaipal Singh Astro Turf Stadium früh die Weichen auf Sieg. Lisa Nolte (38.) legte nach.

"Es war ein solider Start. Ich bin sehr glücklich mit unserer Teamleistung" , sagte Sonja Zimmermann, die als beste Spielerin des Spiels ausgezeichnet wurde.

Die erste Chance zur direkten Olympiaqualifikation hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) im August verpasst. Bei der Heim-EM in Mönchengladbach reichte es nur zu einem enttäuschenden dritten Platz. Die deutschen Männer, Weltmeister von 2023, kämpfen ab Montag im Oman um ihr Ticket für Frankreich.

Diese Teams sind schon für die Olympischen Spiele qualifiziert Männer Frauen Frankreich Frankreich Niederlande Niederlande Australien Australien Argentinien Argentinien Südafrika Südafrika Indien China