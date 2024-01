Qualifikationsturnier für Olympia Deutsche Hockey-Männer müssen noch ein bisschen zittern Stand: 16.01.2024 15:16 Uhr

Die deutschen Hockey-Herren haben beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele den zweiten Sieg nacheinander verpasst.

Der Weltmeister kam nach dem 9:0-Auftaktsieg gegen Kanada am Dienstag über ein 2:2 gegen Neuseeland nicht hinaus und benötigt nun im abschließenden Gruppenspiel gegen Chile am Donnerstag ein Remis zum Sprung in die nächste Runde.

Mit einem Sieg wäre der erste Platz in der Gruppe A sicher. Die drei bestplatzierten Teams des Turniers sichern sich die Tickets für die Sommerspiele in Paris. Die Treffer für die deutsche Auswahl erzielten Gonzalo Peillat und Tom Grambusch.

Hockey-Spiele live bei der Sportschau

Die Olympia-Qualifikationsspiele der deutschen Hockeyteams in Indien und dem Oman werden von Donnerstag an im Livestream bei sportschau.de und in der ARD Mediathek übertragen.

Das Halbfinalspiel der deutschen Damen am Donnerstag sowie das Finale oder Spiel um Platz drei am Freitag werden ebenso gezeigt wie die Spiele der Herren mit deutscher Beteiligung am Samstag und Sonntag. " Hockeyfans erhalten so die Möglichkeit, hautnah dabei zu sein, wenn unsere Nationalmannschaften um die Teilnahme an den Olympischen Spielen kämpfen. Das ist ein starkes Signal für den Deutschen Hockey-Bund bei der weiteren Popularisierung unseres Sports" , sagte DHB-Vorstand und Sportdirektor Martin Schultze

Diese Teams sind schon für die Olympischen Spiele qualifiziert Männer Frauen Frankreich Frankreich Niederlande Niederlande Australien Australien Argentinien Argentinien Südafrika Südafrika Indien China