Bitteres Ende bei der Hockey-WM Deutsche Frauen verpassen Bronze knapp Stand: 17.07.2022 20:36 Uhr

Deutschlands Hockey-Frauen haben bei der WM im spanischen Terrassa die ersehnte Bronzemedaille verpasst. Australien setzte am Sonntag (17.07.2022) kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer.

Es wäre die erste WM-Medaille seit 24 Jahren gewesen - und sehr lange sah es auch danach aus. Doch vier Minuten vor dem Ende zersörte die Australierin Stephanie Kershaw mit dem 2:1 (0:1)-Siegtor im kleinen Finale den Traum des DHB-Teams.

" Wir sind sehr enttäuscht ", sagte Cecile Pieper nach der Partie: " Wir haben ein tolles Turnier gespielt, haben uns gut entwickelt. Es ist sehr traurig, dass wir unser letztes Spiel verloren haben. " Deutschland hatte zuletzt 1998 bei einer Weltmeisterschaft als Dritter das Podium erklommen.

Viel zu viele Chancen vergeben

Die komplette erste Halbzeit hatte Deutschland dominiert, aber viel zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht. Es reichte nur zu einer 1:0-Führung durch Lena Micheel (14. Minute), vor allem bei den zahlreichen Strafecken, meist durch Nike Lorenz, hätte das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg nachlegen müssen.

Die zweite Hälfte begann turbulent, beide Torhüterinnen mussten gleich mehrmals eingreifen. Elf Minuten vor Schluss gelang dann Kershaw der glückliche Ausgleich, die selbe Spielerin setzte dann kurz danach auch noch den entscheiden K.o.-Schlag.

Pech auch schon im Halbfinale

Schon im Halbfinale hatte Deutschland Riesenpech gehabt und war erst nach Penaltyschießen mit 2:4 an Argentinien gescheitert. " Als Mannschaft haben wir unsere beste Turnierleistung abgerufen. Auch wenn es sich im Moment so anfühlt, als ob es weh tut, ist das ein ganz besonderer Moment ", hatte Altenburg nach dem dramatischen Scheitern in der Vorschlussrunde gesagt.