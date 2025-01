DHB-Team vor dem WM-Auftakt Zwischen Understatement und Angriffslust Stand: 14.01.2025 14:21 Uhr

Wenn man als Vize-Olympiasieger in die Handball-WM startet - muss man dann nicht auch eine Medaille als Ziel ausgeben? Das DHB-Team steckt im Zwiespalt, man will sich voll angreifen, sich vor dem Start am Mittwochabend gegen Polen (20.30 Uhr, live im Ersten und im Stream sowie im Liveticker bei sportschau.de) aber auch nicht mehr Druck als nötig auferlegen.

Druck kann lähmen, Druck kann beflügeln, Druck kann den Sprung auf ein höheres Level auslösen, aber auch exakt das Gegenteil bewirken. Das ist letztlich immer Typsache. Und je nach Charakter, je nach Alter, je nach Erfahrung oder auch einfach je nach Lust auf eine Portion Frechheit ist der Umgang mit der Erartungshaltung im deutschen Team völlig unterschiedlich.

Keiner daddelt allein am Handy

Bei der Busreise nach Dänemark gingen die Spieler auch ganz individuell mit der Aufarbeitung der beiden durchaus schwierigen Testspiele gegen Brasilien um. Die einen machten ein Nickerchen, andere führten angeregte Gespräche, dann gab eine Gruppe, die sich mit dem Kartenspiel "Witches" Ablenkung verschaffte.

Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton ging mal durch die Reihen im Bus und zog anschließend ein sehr zufriedenes Fazit: "Niemand hat allein auf seinem Handy rumgedaddelt, das ist heute ja schonmal etwas Besonderes." Die Mannschaft sei wirklich eine Mannschaft und keinesfalls eine Ansammlung von Individualisten.

Im Sportschau-Podcast "Handball auf die 1" philosophierte Chatton auch über den Umgang mit Druck: "Der Erfolg von gestern ist die Erwartungshaltung von morgen und somit auch der Fluch von übermorgen", sagte Chatton mit den Gedanken an den grandiosen Olympia-Coup von Paris im Hinterkopf.

"Eine Medaille macht Hunger auf die nächste"

Dann fragte er seinen Podcast-Partner Dominik Klein, Weltmeister von 2007: "Du weißt ja, wie sich Medaillen anfühlen. So ne silberne, was macht die denn mit dem Spieler? Ist die Druck, Motivation, alles zusammen?" ARD-Experte Klein überlegte kurz und antwortete: "Was die macht, ist immer Hunger. Jede Medaille, die du mit der Mannschaft gewinnst, macht Hunger auf mehr".

Bei der WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien führt der Titel natürlich nur über einen der drei Gastegeber, nämlich Dänemark - da sind sich alle einig, auch Bundestrainer Alfred Gislason ganz offen: "Die Silbermedaille bei Olympia hat der Mannschaft mehr Selbstvertrauen gegeben. Wir wissen jetzt, wir können an einem guten Tag jeden Gegner schlagen - bis auf Dänemark vielleicht." Das Halbfinale sei aber "immer das Ziel."

Linksaußen Lukas Mertens träumt ganz offen vom Podium: "Es wäre schon etwas Schönes, Edelmetall in der Hand zu halten, aber dafür müssen wir einiges tun, das wissen wir."

Golla will den Fokus erst auf Polen richten

Das sieht auch Kapitän Johannes Golla so, doch ihm ist wichtig, den Fokus nicht zu weit nach vorn, sondern erstmal auf Auftaktgegner Polen zu richten: "Wir wissen, dass wir eine sehr konzentrierte Leistung brauchen, um mit einem Sieg ins Turnier zu starten. Das ist in gewisser Weise der Grundstein für ein gelungenes Turnier. Wenn wir gewinnen und eine gute Leistung zeigen, wäre das das Beste, was passieren kann."