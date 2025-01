ARD-Experten vor der Handball-WM Klein und Bitter fordern Leidenschaft und Spaß Stand: 13.01.2025 10:55 Uhr

Was ist drin für Deutschland bei der Handball-WM? Wen sehen die Sportschau-Experten als Top-Favoriten, was will man vom DHB-Team sehen? Die 2007er-Weltmeister Dominik Klein und Johannes Bitter reden vor dem Start am Mittwochabend gegen Polen (20.30 Uhr, live im Ersten und im Stream sowie im Liveticker bei sportschau.de) Klartext.

Von Christian Hornung und Daniel Neuhaus (Herning/Dänemark)

sportschau.de: Was erwartet Ihr für eine WM, dürfen sich die Handball-Fans auf ein Spektakel freuen?

Dominik Klein: "Also bei mir ist die Vorfreude unfassbar! Durch die drei verschiedenen Gastgeber werden wir einen tollen Mix sehen aus Fans verschiedener Kulturen, die aber alle Bock auf Handball haben. Und toll wäre es natürlich auch, wenn möglichst viele aus Deutschland den Weg auf sich nehmen, um die deutschen Handballer zu unterstützen - gerne auch bis ganz zum Schluss in Norwegen."

Johannes Bitter: "Auch ich bin total voller Vorfreude auf so ein überragendes Handball-Event. Die letzten Jahre und gerade nochmal die Olympischen Spiele in Paris haben schon gezeigt, wie dann ganz Deutschland bei diesen Turnieren mitfiebert, wie mega der Handball im Fokus stehen wird."

Wer ist der Top-Favorit?

Klein: "Da geht kein Weg an Dänemark vorbei. So eine Euphorie im eigenen Land, so eine Breite im Kader, da kann es eigentlich nur einen Weltmeister geben - zum vierten Mal in Serie Dänemark. Meine Mitfavoriten: Frankreich, Schweden, Norwegen auch mit der Euphorie im Land als Co-Gastgeber - und natürlich kommt Deutschland auch mit in den Favoritenkreis mit rein, da sehen sie sich ja mittlerweile auch selbst - was ich sehr gut finde."

Was kann das deutsche Team bei der WM schaffen?

Klein: "Favorit in der Gruppenphase zu sein - da wird sich schon einiges zeigen. Da kommt es drauf an, die optimale Punkteausbeute mit in die Hauptrunde zu nehmen, denn da wartet schon Dänemark. Also für mich sicher, dass Deutschland ins Viertelfinale kommt. Dann brauchst du auch Spielglück, dann heißt es 'do or die' - aber dann kann es auch noch weiter gehen!"

Bitter: "Das sehe ich genauso. Die deutsche Mannschaft hat zuletzt extrem viel Selbstvertrauen getankt. In Normalform hat sie einen Weg vor sich - ohne zuviel Druck aufzubauen - der ins Viertelfinale nach Oslo führen sollte. Der Weg ist für mich angebahnt. Aber es ist eine junge Mannschaft mit ganz viel Potenzial, die sich auch noch weiterentwickelt - sie kann auch noch mehr erreichen."

Was sind die Attribute, die Ihr vom deutschen Team sehen wollt?

Bitter: "Das Wichtigste ist, dass diese Mannschaft wieder den Spaß und das Selbstverständnis wie bei den Olympischen Spielen in Paris findet. Die ganze Truppe ist hochtalentiert und homogen. Es ist eine der spannendsten Mannschaften, die wir in den letzten Jahren hatten, jeder arbeitet gemeinschaftlich, jeder gönnt dem anderen was - das soll die Mannschaft rüberbringen."

Klein: "Leidenschaft, Disziplin, respektvoller Umgang miteinander, Herzblut - das sind Dinge, die der Handball von unserer Mannschaft rüberbringen soll. Kampf in der Abwehr, Wille, Zug zum Tor, Durchsetzungsvermögen. Vor allem auch eine Körpersprache, die das alles sofort dem Gegner, aber auch den Fans zu Hause am Fernsehen vermittelt. Wenn die Leidenschaft zu spüren ist, kommt alles andere von selbst - und die große Stärke von Deutschland ist dann der Zusammenhalt und der Teamgeist."

Welches Team hat Überraschungs-Potenzial?

Klein: "Da setze ich auf die beiden Co-Ausrichter, nämlich Norwegen und Kroatien. Ich weiß selbst, was es bringen kann, wenn man die ganze Nation hinter sich bringt - das durften wir ja 2007 selbst in Deutschland sehr erfolgreich erleben."

Welcher deutsche Spieler kann bei der WM das nächste Level erreichen, wer könnte explodieren?

Bitter: "Wenn man sich die Bundesliga anschaut, kommt natürlich keiner aus dem Nichts. Aber ein Lukas Zerbe zum Beispiel kann hier ins Rampenlicht durchstarten. Er hat schon nach seinem Wechsel von Lemgo nach Kiel sofort voll die Erwartungen erfüllt - er könnte jetzt bezogen auf die Vergangenheit auch bei der WM am meisten strahlen."

Klein: "Den nächsten Schritt wird auf jeden Fall Justus Fischer erreichen, durch die Absage von Jannik Kohlbacher wird er noch mehr im Fokus stehen, wenn Johannes Golla mal eine Pause braucht. Und explodieren? Da bin ich bei den Youngstern wir Marko Grgic oder Nils Lichtlein - beide mit einem unglaubliches Eins-gegen-eins-Spiel. Und was Explosion bedeutet, sieht man auch an David Späth - der ist für mich als '1B' im Tor regelrecht der Anzünder mit seinen Emotionen."

Wird es bei dieser WM auch neue Trends, neue Entwicklungen im Handball geben?

Bitter: "Das Spiel ist schon in den letzten Jahren immer schneller geworden, es gab Trends zu noch mehr Eins-gegen-Eins, zu noch mehr Isolation. Da gehe ich davon aus, dass sich das weiter fortsetzt, weiter entwickelt - ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns da so alles erwartet."