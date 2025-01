Spielerisch leicht ins WM-Halbfinale Humorlos und effizient - Dänemark schlägt Brasilien Stand: 29.01.2025 19:01 Uhr

Die Überraschung blieb aus, der Favorit hat geliefert. Mit 33:21 (15:12) gewann der Titelverteidiger aus Dänemark souverän gegen Brasilien und zog ins WM-Halbfinale ein. Dort könnte es erneut zum Duell mit der deutschen Mannschaft kommen.

Von Julie Bärthel

Es wirkt spielerisch leicht, wie Emil Nielsen im dänischen Tor Parade um Parade (97 in diesem Turnier) sammelt. Der Schlussmann vom FC Barcelona brachte die nicht aufsteckenden Brasilianer vor allem in der zweiten Hälfte zur Verzweiflung und sorgte mit einer zehnminütigen Phase ohne Gegentor für die Vorentscheidung. Dabei war es bei weitem nicht die beste Vorstellung des 27-Jährigen (45,45%) in diesem Turnier, was nur noch einmal mehr seine momentane Weltklasse-Form unterstreicht.

Durch den Sieg feiert Dänemark den vierten Halbfinaleinzug in Folge und trifft am Freitag auf den Sieger der Partie Portugal gegen Deutschland. Umziehen muss das dänische Team dafür nicht mehr, ihr Halbfinale und auch die Finalspiele werden in Oslo ausgetragen.

Für Brasilien war die Partie gegen Dänemark eine Premiere - die Südamerikaner standen zum ersten Mal in einem WM-Viertelfinale und dann ausgerechnet gegen das aktuell beste Team der Welt. Die Skandinavier hatten zuletzt im WM-Achtelfinale 2017 gegen Gastgeber Frankreich verloren, seitdem konnten sie 34 WM-Siege in Folge feiern. Die Favoritenrolle war also klar verteilt!

Dänemark unbeeindruckt von brasilianischer Härte

Die Brasilianer wollten dem Titelfavoriten offenbar von Beginn an mit viel Härte entgegentreten, handelten sich damit in Person von Thiagus Petrus nach nur 53 Sekunden die erste Zwei-Minuten-Strafe ein. Von dieser Körperlichkeit unbeeindruckt kam Dänemark schnell in ihr gefürchtetes Tempospiel, sodass Trainer Marcus Oliveira nach bereits zehn Minuten die erste Auszeit nehmen musste (6:2).

Die fruchtete nicht, Linksaußen Emil Jakobsen traf vorne fehlerfrei (5/5 Tore) und "Paraden-Sammler" Nielsen lief früh heiß (38% Fangquote). Eine Vorentscheidung zur Pause gab es jedoch nicht, die vereitelte Vinícios Carvalho. Der Linkshänder (4 Tore) riss seine Mannschaftskollegen mit und ließ den Sieben-Tore-Rückstand auf drei schrumpfen (12:15).

Zehnminütige Torflaute sorgt für Vorentscheidung

In der zweiten Hälfte dauerte es 70 Sekunden bis diesmal Guilherme Borges für zwei Minuten vom Feld musste - erneut ein suboptimaler Start für die Südamerikaner. Die hatten Glück das Carvalho auch nach der Pause zuverlässig weiter traf und die Hoffnung auf die Sensation am Leben hielt. Die schwindete Minute um Minute mehr, weil der dänische Rückraum nach Belieben traf und Emil Nielsen plötzlich wieder ein Faktor wurde. 15 Minuten vor dem Ende stelle Saugstrop von Kreis auf 26:18.

Die Vorentscheidung war spätestens nach dem Saugstrop-Treffer (44.) gefallen. Brasilien konnte in der Folge über zehn Minuten kein Tor mehr erzielen und die erfahrenen Dänen hörten nicht auf weiter aufs Tempo zu drücken. Das es nicht noch deutlicher wurde hatte die Seleção dem eingewechselten Mateus Cristian (7 Paraden) im Tor zu verdanken. Durch den 33:21-Erfolg ist auch klar, dass das diesjährige WM-Halbfinale wieder ein rein Europäisches wird. Auch dank des "Man of the Match", der nicht wirklich überraschend Emil Nielsen hieß.