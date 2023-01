Handball-WM 2023 Titelverteidiger Dänemark erreicht WM-Finale Stand: 27.01.2023 20:09 Uhr

Titelverteidiger Dänemark hat bei der Handball-WM das Endspiel erreicht und ist nur noch einen Schritt vom dritten WM-Titel in Serie entfernt.

Die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen besiegte Vize-Europameister Spanien im Halbfinale mit 26:23 (15:10) und ist damit nur noch einen Schritt vom historischen WM-Hattrick entfernt. Nach 2019 und 2021 könnte Dänemark als erstes Land überhaupt das dritte Mal in Folge die Krone der Handballwelt erobern. "Es ist fantastisch, wir sind zum dritten Mal in Folge im Finale. Das ist riesengroß", sagte Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen.

Bester dänischer Werfer am Freitagabend in Danzig war Rückraumspieler Simon Pytlick mit sechs Treffern.

Finalgegner der Dänen am Sonntag (20.30 Uhr) in Stockholm ist Co-Gastgeber und Europameister Schweden oder Deutschland-Bezwinger und Olympiasieger Frankreich.

Dänemark von der ersten Minute an vorn

Die Dänen ließen am Freitagabend in Danzig nichts anbrennen und lagen von der ersten Minute an vorn. Im Angriff behielt Danish Dynamite kühlen Kopf, auch als Spanien zwölf Minuten vor dem Ende zwischenzeitlich bis auf ein Tor herankam.

Hinten entschärfte Niklas Landin immer wieder entscheidende Bälle, auch den letzten spanischen Siebenmeter 45 Sekunden vor Schluss beim Stand von 25:23 parierte der Keeper des THW Kiel.

Im 27. WM-Spiel nacheinander ohne Niederlage

Und so baute Dänemark seine Super-Serie aus und blieb auch im 27. WM-Spiel nacheinander ohne Niederlage - unter Jacobsen haben die Nordeuropäer noch kein einziges WM-Spiel verloren. "Jetzt liegt unser Fokus darauf, die verdammte dritte Goldmedaille zu holen", so der Erfolgstrainer.